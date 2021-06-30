Держслужбовцям - іспит, кіно та розважальні заходи українською: що змінить "мовний закон"

16 липня набувають чинності нові статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Держслужбовців перевірятимуть знання державної мови, а розважальні заходи та іноземні фільми мають виконуватися українською.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі "Українського радіо" пояснив, які зміни очікують на українців.

"З 16 липня української стане більше і в інформаційному просторі, у сфері культури та на телебаченні - в усіх сферах суспільного життя", - сказав він.

Так, відповідно до положень "мовного закону", передбачено:

обов'язковий іспит на рівень володіння державною мовою для майбутніх держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства. За результатами проходження цього тесту кожен може отримати свій сертифікат, який діятиме безстроково. Якщо претендент не набере певної кількості балів, наступного разу можна скласти іспит повторно;

та претендентів на отримання українського громадянства. За результатами проходження цього тесту кожен може отримати свій сертифікат, який діятиме безстроково. Якщо претендент не набере певної кількості балів, наступного разу можна скласти іспит повторно; всі розважальні заходи (концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи) мають виконуватися українською мовою , в тому числі і супровід. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом;

, в тому числі і супровід. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом; поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Демонстрування іноземних фільмів субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалю, іншомовні вистави мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів чи в інший спосіб;

Демонстрування іноземних фільмів субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалю, державною мовою за допомогою субтитрів чи в інший спосіб; державною мовою повинні виготовлятися оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети та інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою;

про культурно-мистецькі та видовищні заходи, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою; видавати державною мовою не менше 50% назв книжкових видань. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі має становити не менше 50%.

"Ще низка важливих норм стосується мови поширення та демонстрування фільмів, а також сфери книговидання та книгорозповсюдження", - зауважив Тарас Кремінь.