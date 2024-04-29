Арабика и робуста: какой кофе лучше покупать и какая разница

Для приготовления любимого многими напитками - кофе - больше всего используются два сорта: арабика и робуста. Несмотря на то, что снаружи, особенно в молотом виде, эти виды очень похожи, между ними есть довольно значительная и ощутимая разница.

О том, в чем разница между арабикой и робустой и что лучше покупать, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Чем отличаются арабика и робуста

Эти два вида кофе отличаются, прежде всего, вкусом, антиоксидантными свойствами и содержанием кофеина. Кроме того, отличаются и условия выращивания растений, что влияет на стоимость и доступность зерен.

Как выращивают робусту и арабику

Кофейное растение арабика лучше растет в экстремальных климатических условиях, на большей высоте над уровнем моря, чем робуста. Поэтому ее больше выращивают в Южной и Центральной Америке, а также в некоторых частях Африки.

Робусту же выращивать легче - растение лучше приспосабливается к разным погодным условиям и температурам. В отличие от арабики, она предпочитает более теплый климат и может процветать и в более низко расположенных регионах.

К тому же сорта робусты демонстрируют больший иммунитет к болезням и повышенную продуктивность по сравнению с арабикой.

Также робуста дает плоды гораздо быстрее, чем арабика, которой нужно несколько лет для созревания, и приносит больше урожая из одного дерева.

Как отличить зерна робусты от арабики

Робуста и арабика также отличаются формой и размером зерен. Зерна робусты, как правило, небольшие и более круглые по сравнению с зернами арабики.

А зерна арабики, как правило, больше, имеют удлиненную и плоскую форму, а также слегка изогнутую борозду в продольном разрезе.

Разница в стоимости робусты и арабики

Из-за особенностей выращивания арабика обычно стоит дороже. Безусловно, можно попытаться найти арабику, которая обойдется дешевле, однако качество и вкусовые свойства будут соответствующие.

Кроме этого, арабику могут смешивать с более дешевой робустой - дело не только в экономии, но и в разнообразии вкуса.

Чем отличается робуста от арабики по вкусу

Арабика имеет более насыщенный, но в то же время мягкий вкус, несмотря на легкую "кислинку" ягод или фруктов, имеет нотки шоколада и сахара. Другими словами, зерна арабики очень универсальны.

Робуста, с другой стороны, имеет более резкий, более горький и "жесткий" вкус, немного напоминающий арахис. Однако это не значит, что робуста в общем хуже - все зависит от индивидуальных предпочтений.

Чем отличается арабика от робусты по вкусу (иллюстрация: Freepik)

Какой кофе крепче

Благодаря высшему содержанию кофеина растения менее восприимчивы к вредителям. Робуста - не исключение.

Содержание кофеина в робусте в два-три раза выше, чем в арабике. В то время как содержание кофеина в арабике составляет лишь 0,8-1,4%, содержание кофеина в робусте - целых 1,7-4,0%.

Но несмотря на то, что робуста может бодрить лучше, чем арабика, большее содержание кофеина - не всегда полезно.

Что лучше выбирать

Ответ на этот вопрос зависит от личных предпочтений и вида кофейного напитка. Хотя арабика имеет более изысканный вкус, робуста дает лучшую пенку - поэтому ее часто используют для эспрессо.

Кроме этого, из-за высшего содержания кофеина, робуста лучше подойдет для употребления утром - или задолго до сна.

В конце концов, сочетание в разных пропорциях арабики и робусты используют в так называемых купажах - благодаря этому кофе приобретает неповторимый и уникальный вкус.

Поэтому лучший вариант - дегустировать разные виды кофе и выбирать арабику или робусту, ориентируясь на вкус и полезные преимущества.