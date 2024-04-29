Арабика и робуста: какой кофе лучше покупать и какая разница
Для приготовления любимого многими напитками - кофе - больше всего используются два сорта: арабика и робуста. Несмотря на то, что снаружи, особенно в молотом виде, эти виды очень похожи, между ними есть довольно значительная и ощутимая разница.
О том, в чем разница между арабикой и робустой и что лучше покупать, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: The Kitchn, Aromatico, Perk Coffee.
Чем отличаются арабика и робуста
Эти два вида кофе отличаются, прежде всего, вкусом, антиоксидантными свойствами и содержанием кофеина. Кроме того, отличаются и условия выращивания растений, что влияет на стоимость и доступность зерен.
Как выращивают робусту и арабику
Кофейное растение арабика лучше растет в экстремальных климатических условиях, на большей высоте над уровнем моря, чем робуста. Поэтому ее больше выращивают в Южной и Центральной Америке, а также в некоторых частях Африки.
Робусту же выращивать легче - растение лучше приспосабливается к разным погодным условиям и температурам. В отличие от арабики, она предпочитает более теплый климат и может процветать и в более низко расположенных регионах.
К тому же сорта робусты демонстрируют больший иммунитет к болезням и повышенную продуктивность по сравнению с арабикой.
Также робуста дает плоды гораздо быстрее, чем арабика, которой нужно несколько лет для созревания, и приносит больше урожая из одного дерева.
Как отличить зерна робусты от арабики
Робуста и арабика также отличаются формой и размером зерен. Зерна робусты, как правило, небольшие и более круглые по сравнению с зернами арабики.
А зерна арабики, как правило, больше, имеют удлиненную и плоскую форму, а также слегка изогнутую борозду в продольном разрезе.
Разница в стоимости робусты и арабики
Из-за особенностей выращивания арабика обычно стоит дороже. Безусловно, можно попытаться найти арабику, которая обойдется дешевле, однако качество и вкусовые свойства будут соответствующие.
Кроме этого, арабику могут смешивать с более дешевой робустой - дело не только в экономии, но и в разнообразии вкуса.
Чем отличается робуста от арабики по вкусу
Арабика имеет более насыщенный, но в то же время мягкий вкус, несмотря на легкую "кислинку" ягод или фруктов, имеет нотки шоколада и сахара. Другими словами, зерна арабики очень универсальны.
Робуста, с другой стороны, имеет более резкий, более горький и "жесткий" вкус, немного напоминающий арахис. Однако это не значит, что робуста в общем хуже - все зависит от индивидуальных предпочтений.
Чем отличается арабика от робусты по вкусу (иллюстрация: Freepik)
Какой кофе крепче
Благодаря высшему содержанию кофеина растения менее восприимчивы к вредителям. Робуста - не исключение.
Содержание кофеина в робусте в два-три раза выше, чем в арабике. В то время как содержание кофеина в арабике составляет лишь 0,8-1,4%, содержание кофеина в робусте - целых 1,7-4,0%.
Но несмотря на то, что робуста может бодрить лучше, чем арабика, большее содержание кофеина - не всегда полезно.
Что лучше выбирать
Ответ на этот вопрос зависит от личных предпочтений и вида кофейного напитка. Хотя арабика имеет более изысканный вкус, робуста дает лучшую пенку - поэтому ее часто используют для эспрессо.
Кроме этого, из-за высшего содержания кофеина, робуста лучше подойдет для употребления утром - или задолго до сна.
В конце концов, сочетание в разных пропорциях арабики и робусты используют в так называемых купажах - благодаря этому кофе приобретает неповторимый и уникальный вкус.
Поэтому лучший вариант - дегустировать разные виды кофе и выбирать арабику или робусту, ориентируясь на вкус и полезные преимущества.
Кстати, раньше мы писали о том, как можно использовать кофейную гущу.
А также рассказывали о том, как понять, что кофе приготовят плохо.