Плохой кофе. 7 признаков того, что вам приготовят невкусный напиток

Независимо от того, ошибка ли это в заказе или ошибка в приготовлении, плохой кофе может испортить настроение в начале дня. И хотя ошибки случаются со всеми, иногда есть определенные признаки того, что стоит найти другое кафе.

Как понять, что кофейный напиток может быть испорчен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью работника Starbucks для Business Insider .

Уставшие бариста

Работа в сфере обслуживания, несомненно, не для всех. Это может быть физически, умственно и эмоционально тяжелая работа.

Хотя даже у самого опытного бариста может быть неудачный день, обычно вы ожидаете покоя и собранности. Если человек подавлен, вероятно, ему труднее сконцентрироваться. А если бариста заметно паникует, есть большая вероятность, что он допустит ошибку.

Громкая работа стимера

Приготовление молока требует навыков. Некоторые кафе делают процесс проще благодаря встроенным термометрам, но все равно можно допустить ошибку.

Хотя при использовании растительного молока часто появляется громкий звук, он также может свидетельствовать о том, что молоко может перегреться, что не будет способствовать получению хорошего латте.

Бариста отдыхает во время ажиотажа

В зависимости от времени суток, на смене может быть несколько бариста. В более спокойное время некоторые работники кафе могут убирать, пополнять запасы товаров или выполнять другие задачи.

Но если стоит огромная очередь, а кто-то пополняет запасы кофе - это признак того, что бариста перегружен работой и вынужден готовить напитки быстрее.

Длительное приготовление кофе

Среди бариста и любителей кофе идет много споров о том, может ли чашка эспрессо на самом деле испортиться, и сколько времени для этого нужно.

Однако эспрессо, как и большинство напитков, лучше пить немедленно. Так что если вы заметили, что бариста медленно делает шоты эспрессо и оставляет их стоять больше минуты или двух, это не очень хороший знак.

Неправильный ингредиент при заказе

Многие напитки имеют довольно простые рецепты, но некоторые из них содержат неожиданные ингредиенты, имеющие большое значение.

Самый распространенный пример - макиато с карамелью. Когда клиенты хотят более сладкого напитка, они часто просят добавить карамельной крошки. Но на самом деле сладость напитка придает ванильный сироп.

Недоразумение при заказе

Иногда клиенты путают название напитка или ингредиента. Большинство бариста привыкли к этим ошибкам, и обычно могут понять, что люди имеют в виду. Но если бариста смотрит в растерянности или задает вам много вопросов для уточнения, возможно, вы не поняли друг друга.

Так что вы вряд ли можете рассчитывать на то, что напиток приготовят правильно.

Грубость к бариста

В большинстве случаев, чтобы получить отличный напиток, нужно всего лишь проявить к бариста немного терпения и доброты.

Бариста почти никогда не сделает плохой напиток намеренно, но он, безусловно, будет особенно внимателен, когда готовит напиток для вежливого посетителя.

Если после всего вы не удовлетворены своим напитком, не бойтесь попросить бариста переделать его - однако не будьте грубыми в этом.