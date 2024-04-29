Арабіка і робуста: яку каву краще купувати і яка різниця

Для приготування улюбленого багатьма напою - кави - найбільше використовуються два сорти: арабіка і робуста. Попри те, що зовні, особливо в меленому вигляді ці види дуже подібні, між ними є досить значна і відчутна різниця.

Про те, в чому різниця між арабікою і робустою та що краще купувати, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Чим відрізняються арабіка і робуста

Ці два види кави відрізняються насамперед смаком, антиоксидантними властивостями і вмістом кофеїну. Окрім цього, відрізняються й умови вирощування рослин, що впливає на вартість і доступність зерен.

Як вирощують робусту і арабіку

Кавова рослина арабіка краще росте в екстремальних кліматичних умовах, на більшій висоті над рівнем моря ніж робуста. Саме тому її більше вирощують у Південній та Центральній Америці, а також у деяких частинах Африки.

Робусту ж вирощувати легше - рослина краще пристосовується до різних погодних умов і температур. На відміну від арабіки, вона віддає перевагу більш теплому клімату і може процвітати і в більш низько розташованих регіонах.

До того ж сорти робусти демонструють більший імунітет до хвороб і підвищену продуктивність порівняно з арабікою.

Також робуста дає плоди набагато швидше, ніж арабіка, якій потрібно кілька років для дозрівання, і приносить більше врожаю з одного дерева.

Як відрізнити зерна робусти від арабіки

Робуста і арабіка також відрізняються й формою та розміром зерен. Зерна робусти, як правило, невеликі та більш круглі в порівнянні з зернами арабіки.

А зерна арабіки, як правило, більші, мають видовжену і пласку форму, а також злегка вигнуту борозну в поздовжньому розрізі.

Різниця у вартості робусти і арабіки

Через особливості вирощування арабіка зазвичай коштує дорожче. Безумовно, можна спробувати знайти арабіку, яка коштуватиме дешевше, проте якість і смакові властивості будуть відповідні.

Крім цього, арабіку можуть змішувати з дешевшою робустою - та справа не лише в економії, а й в урізноманітненні смаку.

Чим відрізняється робуста від арабіки на смак

Арабіка має більш насичений, але водночас м'який смак, який, попри легку "кислинку" ягід чи фруктів, має нотки шоколаду і цукру. Іншими словами, зерна арабіки надзвичайно універсальні.

Робуста, з іншого боку, має різкіший, гіркіший і "жорсткіший" смак, який трохи нагадує арахіс. Однак це не значить, що робуста загалом гірша - все залежить від індивідуальних вподобань.

Чим відрізняється арабіка від робусти на смак (ілюстрація: Freepik)

Яка кава міцніша

Завдяки вищому вмісту кофеїну рослини менш сприйнятливі до шкідників. Робуста - не виняток.

Вміст кофеїну в робусті вдвічі-втричі вищий, ніж в арабіці. У той час як вміст кофеїну в арабіці становить лише 0,8-1,4%, вміст кофеїну в робусті - цілих 1,7-4,0%.

Та попри те, що робуста може бадьорити краще, ніж арабіка, більший вміст кофеїну - не зажди корисно.

Що краще обирати

Відповідь на це питання залежить від особистих вподобань і від виду кавового напою. Хоча арабіка має більш вишуканий смак, робуста дає кращу пінку - тому її часто використовують для еспресо.

Крім цього, через вищий вміст кофеїну, робуста краще підійде для вживання вранці - або задовго до сну.

Врешті-решт, поєднання в різних пропорціях арабіки і робусти використовують у так званих купажах - завдяки цьому кава набуває неповторного і унікального смаку.

Тому найкращий варіант - дегустувати різні види кави і обирати арабіку чи робусту, орієнтуючись на смак і корисні переваги.