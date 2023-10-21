Арабика или робуста: в чем отличие и какой кофе лучше выбрать

Какие характеристики арабики

Арабика содержит меньше кофеина, чем робуста, поэтому она считается лучшей по вкусу. Она имеет более мягкий, более сладкий вкус с нотами шоколада и сахара. Зерна часто имеют нотки фруктов или ягод.

По данным Международной организации кофе, более 60 процентов мирового производства кофе производится на культиваторах арабики. С этого сорта началась вся история кофе в Эфиопии, где его до сих пор выращивают.

Из двух самых распространенных сортов кофейных зерен арабики Typica считается оригинальным кофе Нового света, потому что его первым начали завозить в разные страны. Это также малоурожайный сорт, который ценится за отличное качество. А сорта арабики Бурбон ценятся за сложный, сбалансированный аромат. Они также имеют естественные подвиды Caturra, San Ramon и Pacas.

Какие характеристики робусты

Робусту называют "уличным младшим братом" арабики. Она имеет более сильный, резкий и горьковатый вкус с зернистыми или резиновыми оттенками.

Несмотря на то, что ее вкус считается менее изысканным, робуста широко используется в смесях эспрессо, поскольку она дает лучшую пенку, чем арабика. Этот вид кофе содержит больше кофеина.

Считается, что повышенное содержание кофеина в робусте вместе с хлорогеновыми кислотами (естественными антиоксидантами) является результатом самозащиты растения от вредителей и болезней. Когда хлорогеновые кислоты находятся в маленьких количествах, они считаются принципиальной частью вкусового профиля кофе.

Однако робуста содержит более высокий уровень этих кислот, и образующиеся в результате этого продукты окисления иногда могут вызывать нежелательные вкуси, которые ухудшают качество напитка.

Какой кофе лучше выбрать

Большинство людей предпочитают арабику над робустой, потому что она вкуснее. Арабика более мягкая и сладкая, тогда как робуста известна своим горьким и традиционным "кофейным" вкусом. При этом все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Если вам нравятся сладкие и фруктовые вкусы, скорее всего, вам понравится арабика, а если вы любите земляные и горькие вкусы - вам лучше выбрать робусту.

Если вы не можете определиться с видом кофе, то возьмите купаж - смесь арабики или робусты для достижения многогранного вкуса.