Вкус кофе зависит от помола. Эксперты объяснили, как выбрать самый лучший

Для каждого вида приготовления кофе есть свой идеальный помол зерен. Именно он влияет на вкус напитка и делает его безупречным.

О том, как правильно выбрать помол кофе, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaskrava kava в Instagram .

Грубый помол

Самый грубый помол подходит для приготовления кофе во френч-прессе. Величина частиц должна быть около 0,8 мм. Время экстракции 4 минуты.

"Для того, чтобы запомнить, какого размера должны быть частицы, можно растереть молотый кофе пальцами. Частицы грубого помола будут хорошо ощущаться. Но они не должны быть слишком большими, иначе заваренный кофе не будет насыщенным", - объясняют эксперты.

Средний помол

Некоторые специалисты называют его универсальными. Размер частиц несколько меньше. Его можно использовать также для френч-пресса, но время заваривания нужно сократить до 3 минут.

"Средний помол подходит для кофеварок фильтрующего типа, бытовых и профессиональных. Он также может подойти для кофеварки гейзерного типа некоторых видов бытовых эспрессо-кофеварок. Правильность выбранного помола проверяем по вкусу напитка. Если напиток получается насыщенным и вкусным, все сделано", - говорят специалисты.

Тонкий помол эспрессо

Степень помола оказывает невероятное влияние на вкусовые качества. Регулируя помол, можно убрать излишнюю горчинку или кислинку, добиться большей насыщенности.

"Есть как минимум две ступени помола для эспрессо-машины: большой эспрессо (предыдущий вариант) и мелкий эспрессо. По нижеприведенным показателям приготовления определяется, какой помол подойдет именно для вашей эспрессо-машины", - говорят эксперты.

Если кофе проливается очень быстро и крема на поверхности отсутствует, вам следует сделать помол мельче.

Тонкий помол "в пыль"

Самый тонкий помол используют для приготовления кофе по-восточному и заваривания в чашке.

"Это единственный способ, при котором кофе подается вместе с гущей, но его в чашке должно быть как можно меньше. Достичь того, чтобы помол был "в пыль", в домашних условиях сложно. Не все кофемолки, даже профессиональные, делают идеальный помол", - добавляют специалисты.