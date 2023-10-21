Арабіка чи робуста: у чому відмінність і яку каву краще вибрати

Які характеристики арабіки

Арабіка містить менше кофеїну, ніж робуста, тому вона вважаються кращою за смаком. Вона має більш м’який, солодший смак із нотами шоколаду та цукру. Зерна також часто мають нотки фруктів або ягід.

За даними Міжнародної організації кави, понад 60 відсотків світового виробництва кави виробляється на культиваторах арабіки. Це був сорт зерен, з якого почалася вся історія кави в Ефіопії, де її досі вирощують.

З двох найпоширеніших сортів кавових зерен арабіки Typica вважається оригінальною кавою Нового світу, бо її першою почали завозити у різні країни. Це також маловрожайний сорт, який цінується за відмінну якість. Натомість сорти арабіки Бурбон цінуються за складний, збалансований аромат. Вони також мають природні підвиди Caturra, San Ramon і Pacas.

Які характеристики робусти

Робусту називають "вуличним молодшим братом" арабіки. Вона має сильніший, різкіший і гіркуватий смак із зернистими або гумовими відтінками.

Незважаючи на те, що її смак вважається менш вишуканим, робуста широко використовується в сумішах еспресо, оскільки вона дає кращу пінку, ніж арабіка. Цей вид кави містить більше кофеїну.

Вважається, що підвищений вміст кофеїну в робусті разом із хлорогеновими кислотами (природними антиоксидантами) є результатом механізму самозахисту рослини від шкідників і хвороб. Коли хлорогенові кислоти присутні в невеликих кількостях, вони вважаються важливою частиною смакового профілю кави.

Однак робуста містить більш високий рівень цих кислот, і продукти окислення, які утворюються в результаті цього, іноді можуть викликати небажані присмаки, потенційно погіршують якість напою.

Яку каву краще вибрати

Більшість людей віддають перевагу арабіці над робустою, тому що вона смачніша. Арабіка м’якша та солодша, тоді як робуста відома своїм гірким і традиційним "кавовим" смаком. При цьому все залежить від ваших смакових уподобань.

Якщо вам подобаються солодкі та фруктові смаки швидше за все, вам сподобається арабіка, а якщо ви любите земляні та гіркі смаки вам краще вибрати робусту.

Якщо таки не можете визначитись із видом кави, то візьміть купаж - суміш арабіки або робусти для досягнення багатогранного смаку.