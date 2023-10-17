Apple уже сегодня может обновить линейку iPad: что известно

На этой неделе ожидается, что Apple представит обновления своих устройств iPad. Анонс новых моделей запланирован на вторник, 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям об Apple и ее продуктах 9to5Mac .

Модели iPad, получившие обновления, включают iPad Air, iPad mini и базовую модель iPad. Предполагается, что изменения связаны с улучшением технических характеристик, но дизайн останется без изменений.

Текущая версия iPad Air была выпущена весной в прошлом году и оснащена процессором M1. Ожидается, что она будет обновлена на процессор M2.

В то же время, новая версия iPad mini, вероятно, получит процессор A16 Bionic, являющийся небольшим обновлением существующего чипа A15 Bionic. Появилась также информация о том, что новый iPad mini будет оборудован новым контроллером дисплея, который должен решить проблему "желейной прокрутки", которая есть в текущей модели.

Базовая модель iPad была обновлена год назад и получила обновленный дизайн с тонкой рамкой, новые цвета и боковую кнопку Touch ID. В настоящее время она работает на чипе A14 Bionic. Хотя технические характеристики будущей 11 модели пока не известны, существует предположение, что если iPad mini получит процессор A16, то базовая модель iPad также может обновиться.

Кроме того, линейка iPad Pro останется без изменений. Последнее обновление произошло в октябре 2022 года, и следующие модели, о которых ходят слухи, будут оснащены OLED-дисплеями.

В то же время, известный инсайдер Мин-Чи Куо в Twitter заявил, что в этом году компания не покажет уже ничего. Скорее всего, релизы Mac, iPad ожидаются не раньше следующего года.