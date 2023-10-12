iOS 17 получила функцию, которая связана с Apple Watch
Компания Apple внесла в свои Apple Watch новую функцию - воспроизведение звука для поиска часов, если они находятся поблизости. Эту возможность можно активировать через приложение "Локатор" или используя кнопку в центре управления.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.
Долгое время у Apple Watch была доступна функция поиска iPhone рядом. Если пользователь потерял свой iPhone, и у него есть Apple Watch, часы могут воспроизводить громкий звук на iPhone, чтобы помочь найти устройство. Однако эта функция работает только в том случае, если оба устройства находятся в пределах действия Bluetooth.
В обновлении iOS 17 компания добавила обратную функцию, позволяющую пользователям находить свой Apple Watch с помощью своего смартфона. Это можно сделать через приложение "Локатор" , в котором нужно указать устройство и перейти в меню часов. В таком случае он будет проигрывать звук, пока вы не выключите его.
К тому же Apple включила новую кнопку в "Центре управления", которую можно использовать для быстрого одноразового воспроизведения звука. Ее можно найти и добавить через настройки.
Важно отметить, что в этом случае как часы, так и смартфоны должны находиться в пределах Bluetooth. Для воспроизведения звука на большом расстоянии следует использовать программу "Локатор".
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