Apple вже сьогодні може оновити лінійку iPad: що відомо

Моделі iPad, які отримають оновлення, включають iPad Air, iPad mini та базову модель iPad. Передбачається, що зміни пов'язані з поліпшенням технічних характеристик, але дизайн залишиться без змін.

Поточна версія iPad Air була випущена навесні минулого року та оснащена процесором M1. Очікується, що її буде оновлено на процесор M2.

У той же час, нова версія iPad mini, ймовірно, отримає процесор A16 Bionic, що є невеликим оновленням існуючого чіпа A15 Bionic. З'явилася також інформація про те, що новий iPad mini буде оснащений новим контролером дисплея, який має вирішити проблему "желейної прокрутки", яка є в поточній моделі.

Базова модель iPad була оновлена рік тому і отримала оновлений дизайн із тонкою рамкою, нові кольори та бічну кнопку Touch ID. В даний час вона працює на чіпі A14 Bionic. Хоча технічні характеристики майбутньої 11 моделі поки невідомі, існує припущення, що, якщо iPad mini отримає процесор A16, то базова модель iPad також може оновитися.

З іншого боку, лінійка iPad Pro залишиться без змін. Останнє оновлення відбулося у жовтні 2022 року, і наступні моделі, про які ходять чутки, будуть оснащені OLED-дисплеями.

Водночас відомий інсайдер Мін-Чі Куо у X (колишній Twitter) заявив, що цього року компанія не покаже вже нічого. Швидше за все, релізи Mac, iPad очікуються не раніше наступного року.

今年年底前不大可能有新款iPad。

--

New iPad models are unlikely before the year's end.