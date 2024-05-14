Apple выпустила обновление iOS 17.5: какие новые функции появились
Компания Apple выпустила обновление iOS 17.5, которое включает функцию уведомлений о Bluetooth-трекерах (устройствах слежения), функцию Repair State для ремонта iPhone без отключения системы поиска Find My. Также появилась возможность загрузки приложений напрямую с сайтов разработчиков.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
Что нового появилось в обновлении
Загрузка приложений с веб-сайтов (для стран ЕС)
Пользователи iPhone могут загружать приложения iOS с поддерживаемых веб-сайтов без использования App Store.
Apple News+
Сервис получил автономный режим, позволяющий получать доступ к ленте "Сегодня" и вкладке "Новости+" даже без подключения к сотовой сети или Wi-Fi.
Кроме того, была добавлена новая ежедневная игра в слова под названием Quartiles, в которой игроки соединяют плитки, образуя слова и зарабатывая очки. Quartiles доступна только пользователям с платной подпиской на Apple News+.
Apple News+ (фото: MacRumors)
Кроссплатформенная опция обнаружения отслеживания
Система iPhone обнаружит и уведомит вас, когда поблизости находится чужой Bluetooth-трекер.
"Вы можете отключить это устройство и запретить ему передавать информацию о вашем местоположении владельцу. Для этого следуйте инструкциям, указанным на сайте производителя устройства", - указано в коде обновления.
Опция "Режим ремонта"
Эта функция позволяет передать iPhone в сервисное обслуживание без отключения "Локатора". Ранее это было необходимо для подтверждения, что лицо, запрашивающее ремонт, является законным владельцем устройства. Теперь "Локатор" продолжает работать и во время ремонта гаджета.
Состояние ремонта (фото: MacRumors)
Изменения виджета "Подкасты"
Виджет "Подкасты", который можно добавить на главный экран или экран блокировки, теперь изменяет фон в зависимости от оформления текущего подкаста. Кроме того, обновление устраняет уязвимости в системных инструментах и приложениях.
Как установить новое обновление
Установить iOS 17.5 можно уже сейчас: перейдите в "Настройки", затем в "Основные", далее "Обновление ПО". Нажмите "Обновить" и следуйте инструкциям на экране до завершения установки.
Напомним, что WhatsApp существенно изменил дизайн приложения для Android и iOS.
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