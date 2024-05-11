WhatsApp существенно изменил дизайн приложения для Android и iOS
На этой неделе произошел выпуск значительного обновления мобильных версий приложения WhatsApp. После его установки пользователи устройств Android и iOS смогут оценить обновленный интерфейс, который призван улучшить комфорт взаимодействия с приложением.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac.
Какие изменения произойдут
Прежде всего, стоит отметить изменения в цветовой палитре интерфейса. Теперь зеленый цвет стал акцентным и используется для выделения значков уведомлений и кнопок.
В Android-версии WhatsApp наблюдаются более существенные изменения: панель навигации перемещена в нижнюю часть экрана, что делает приложение более схожим с версией для iOS.
Что нового появится в обновлении (фото: X/WABetaInfo)
Что касается темного режима, WhatsApp утверждает, что изменение цветовой палитры обеспечит более высокий контраст и более насыщенные темные оттенки, чтобы уменьшить нагрузку на глаза в условиях недостаточной освещенности.
Разработчики отмечают, что пользователи выразили желание видеть "более темный режим", поэтому он был внедрен в приложение.
Разница между iOS и Android в новом обновлении (фото: X/WABetaInfo)
В сообщении от разработчиков отмечается, что их цель - сделать WhatsApp простым, надежным и конфиденциальным приложением. Изменения в дизайне продукта направлены на улучшение коммуникации между пользователями, делая их общение более удобным.
Одной из основных целей, которую ставят перед собой разработчики, является создание наиболее удобной для общения версии WhatsApp, и они стремятся к ее достижению.
Эволюция обновлений WhatsApp (фото: X/WABetaInfo)
Напомним, что в WhatsApp появится бесплатная функция, за которую в Telegram приходится платить.
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