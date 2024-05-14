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Apple випустила оновлення iOS 17.5: які нові функції з'явилися

Вівторок 14 травня 2024 17:05
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Apple випустила оновлення iOS 17.5: які нові функції з'явилися Apple випустила iOS 17.5 із захистом від стеження та скачуванням додатків із сайтів розробників (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple випустила оновлення iOS 17.5, яке включає функцію повідомлень про Bluetooth-трекери (пристрої стеження), функцію Repair State для ремонту iPhone без відключення системи пошуку Find My. Також з'явилася можливість завантаження додатків безпосередньо з сайтів розробників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Що нового з'явилося в оновленні

Завантаження програм із веб-сайтів (для країн ЄС)

Користувачі iPhone можуть завантажувати програми iOS з підтримуваних веб-сайтів без використання App Store.

Apple News+

Сервіс отримав автономний режим, що дозволяє отримувати доступ до стрічки "Сьогодні" та вкладки "Новини+" навіть без підключення до мережі або Wi-Fi.

Крім того, було додано нову щоденну гру в слова під назвою Quartiles, в якій гравці з'єднують плитки, утворюючи слова та заробляючи очки. Quartiles доступна лише користувачам із платною підпискою на Apple News+.

Apple випустила оновлення iOS 17.5: які нові функції з'явилися

Apple News+ (фото: MacRumors)

Кросплатформова опція виявлення відстеження

Система iPhone виявить та повідомить вас, коли поблизу знаходиться чужий Bluetooth-трекер.

"Ви можете вимкнути цей пристрій і заборонити йому передавати інформацію про ваше місцезнаходження власнику. Для цього дотримуйтесь інструкцій, вказаних на сайті виробника пристрою", - зазначено в коді оновлення.

Опція "Режим ремонту"

Ця функція дозволяє передати iPhone у сервісне обслуговування без вимкнення "Локатора". Раніше це було необхідно для підтвердження, що особа, яка просить ремонт, є законним власником пристрою. Наразі "Локатор" продовжує працювати і під час ремонту гаджета.

Apple випустила оновлення iOS 17.5: які нові функції з'явилися

Стан ремонту (фото: MacRumors)

Зміни віджету "Подкасти"

Віджет "Подкасти", який можна додати на головний екран або екран блокування, тепер змінює фон залежно від оформлення поточного подкасту. Крім того, оновлення усуває вразливість у системних інструментах та додатках.

Як встановити нове оновлення

Встановити iOS 17.5 можна вже зараз: перейдіть в "Параметри", потім до "Основні", далі "Оновлення ПЗ". Натисніть "Оновити" і дотримуйтесь інструкцій на екрані, перш ніж завершити інсталяцію.

Нагадаємо, що WhatsApp істотно змінив дизайн програми для Android та iOS.

У нас також є матеріал про те, що Apple додасть нові функції та оновлення до ключових програм в iOS 18.

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