Apple добавит новые функции и обновления в ключевые приложения в iOS 18

Предполагается, что Apple представит iOS 18 в рамках своего выступления на WWDC 10 июня. В настоящее время уже появились слухи о новых возможностях для многих приложений, таких как Apple Music, Apple Maps, Калькулятор, Сообщения, Заметки, Safari и других.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors , связанный с продукцией Apple.

Apple Maps

В iOS 18 ожидается как минимум две новые функции Apple Maps, включая настраиваемые маршруты и топографические карты.

Пользовательские пути позволят пользователям выбирать конкретные дороги для путешествия во время навигации, а топографические карты включают такие детали, как тропы, контурные линии, высоты и достопримечательности для пеших прогулок.

Топографические карты были добавлены в Apple Watch с watchOS 10.

Apple Music

Сообщается, что с iOS 18 Apple Music сможет автоматически создавать плейлисты.

Калькулятор

По слухам, в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 будет обновлено приложение "Калькулятор" с несколькими новыми функциями, включая боковую панель со списком последних вычислений, улучшенный интерфейс для преобразования единиц измерения, интеграцию с приложением "Заметки" и многое другое.

Это также означает, что приложение "Калькулятор" наконец-то станет доступно на iPad.

Freeform

По слухам, iOS 18 добавит новую опцию "Сцены" в приложение для рисования Apple Freeform. Эта функция позволит пользователям выбирать определенные разделы ("сцены") на холсте для упрощения навигации.

Здоровье

Сообщается, что Apple планирует новые функции на базе искусственного интеллекта для своего приложения "Здоровье", но конкретные подробности пока неизвестны.

Keynote, Numbers и Pages

По слухам, наряду с iOS 18 Apple планирует обновить свой набор приложений для повышения производительности iWork новыми функциями генеративного искусственного интеллекта для автоматического создания слайдов в Keynote, более быстрого написания текста в Pages и многого другого.

Почта, Фото и Фитнес

Сообщается, что эти приложения будут "переработаны" в iOS 18, но конкретные подробности пока неизвестны.

Сообщения

Ожидается, что iOS 18 добавит поддержку RCS в приложение "Сообщения", что улучшит обмен сообщениями между iPhone и устройствами Android. Это позволит отправлять фотографии и видео с более высоким разрешением, аудиосообщения, индикаторы набора текста, уведомления о прочтении, обмен сообщениями Wi-Fi, и более.

Также ходят слухи, что приложение "Сообщения" будет использовать генеративный искусственный интеллект для более эффективного автоматического завершения предложений.

Заметки

Ожидается, что в iOS 18 приложение "Заметки" сможет отображать математические обозначения, что позволит пользователям включать в заметки больше типов алгебраических уравнений и формул.

Ходят слухи, что приложение также получит встроенный инструмент записи звука, что избавит от необходимости переключаться на приложение "Диктофон".

Safari

iOS 18, скорее всего, добавит в Safari помощник по просмотру, который сможет суммировать веб-страницы и многое другое. Ходят слухи о новой функции "Веб-ластик", которая позволит пользователям удалять определенные элементы с веб-страниц.

Ярлыки

Сообщается, что с iOS 18 пользователи смогут легче автоматизировать сложные задачи с помощью приложения "Ярлыки".