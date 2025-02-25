Apple устранит главный недостаток складных смартфонов в своем будущем iPhone: детали

Что известно

По данным ETNews, Apple заканчивает выбор поставщиков для складного iPhone. Этот процесс планируется завершить к апрелю. Это значит, что Apple близка к началу производства, а массовое изготовление компонентов, вероятно, стартует во второй половине года.

"Apple решила устранить складку любой ценой, независимо от стоимости, чтобы выделить свой складной телефон среди существующих моделей. Считается, что было разработано новое свойство материала, чтобы складка исчезла", - сказал инсайдер.

Складка на экране является одной из самых больших проблем складной технологии. Устройства от Samsung, Huawei и других производителей безуспешно пытались сделать ее невидимой. Очевидное решение Apple может предоставить компании значительное конкурентное преимущество.

Сообщается, что Samsung Display станет эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для складного устройства Apple. Корейская компания разрабатывает дисплей специально для Apple с прошлого года, используя свой опыт как первый производитель, который начал массовое производство складных OLED-экранов.

Ожидается, что складной iPhone будет иметь дизайн с экраном, складывающимся как книга, с американской компанией Corning, вероятно, предоставляющей сверхтонкое стекло (UTG), покрывающее дисплей.

В то же время американская компания Amphenol, которая ранее поставляла шарниры для моделей MacBook Pro, является лидером в поставке важнейшего шарнирного механизма.

Как может выглядеть складной iPhone (иллюстративное фото: MacRumors)

Когда Apple выпустит складной iPhone

Согласно типичному графику разработки продуктов Apple, ETNews сообщает, что складной iPhone должен быть выпущен во второй половине 2026 года. На выходных Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple "сосредоточена на завершении разработки своего первого складного устройства на 2026 год".

Ранее отчеты таких аналитиков, как Мин-Чи Куо и Джефф Пу, а также публикации, такие как The Information и The Wall Street Journal, указывали на выход устройства в конце 2026 года или начале 2027 года.

Недавние слухи от китайского инсайдера Digital Chat Station предполагают, что устройство может иметь 5,49-дюймовый внешний дисплей и 7,74-дюймовый внутренний экран в развернутом виде, и оба экрана якобы будут иметь "беспрецедентные соотношения сторон". Сообщается, что внешний дисплей короче и шире, чем у нового Find N5 от Oppo, который был представлен на прошлой неделе.