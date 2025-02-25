Apple усуне головний недолік складаних смартфонів у своєму майбутньому iPhone: деталі

Що відомо

За даними ETNews, Apple закінчує вибір постачальників для складаного iPhone. Цей процес планується завершити до квітня. Це означає, що Apple близька до початку виробництва, а масове виготовлення компонентів, ймовірно, стартує в другій половині року.

"Apple вирішила усунути складку за всяку ціну, незалежно від вартості, щоб виділити свій складаний телефон серед наявних моделей. Вважається, що було розроблено нову властивість матеріалу, щоб складка зникла", - сказав інсайдер.

Складка на екрані є однією з найбільших проблем складаної технології. Пристрої від Samsung, Huawei та інших виробників безуспішно намагалися зробити її невидимою. Очевидне рішення Apple може надати компанії значну конкурентну перевагу.

Повідомляється, що Samsung Display стане ексклюзивним постачальником OLED-панелей для складаного пристрою Apple. Корейська компанія розробляє дисплей спеціально для Apple з минулого року, використовуючи свій досвід як перший виробник, який розпочав масове виробництво складаних OLED-екранів.

Очікується, що складаний iPhone матиме дизайн з екраном, що складається як книжка, з американською компанією Corning, яка, ймовірно, надає надтонке скло (UTG), що покриває дисплей.

Водночас американська компанія Amphenol, яка раніше постачала шарніри для моделей MacBook Pro, є лідером у постачанні найважливішого шарнірного механізму.

Який вигляд може мати складаний iPhone (ілюстративне фото: MacRumors)

Коли Apple випустить складаний iPhone

Згідно з типовим графіком розробки продуктів Apple, ETNews повідомляє, що складаний iPhone має бути випущений у другій половині 2026 року. На вихідних Марк Гурман з Bloomberg повідомив, що Apple "зосереджена на завершенні розробки свого першого складаного пристрою на 2026 рік".

Раніше звіти таких аналітиків, як Мін-Чі Куо і Джефф Пу, а також публікації, як-от The Information і The Wall Street Journal, вказували на вихід пристрою наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Нещодавні чутки від китайського інсайдера Digital Chat Station припускають, що пристрій може мати 5,49-дюймовий зовнішній дисплей і 7,74-дюймовий внутрішній екран у розгорнутому вигляді, і обидва екрани нібито матимуть "безпрецедентні співвідношення сторін". Повідомляється, що зовнішній дисплей коротший і ширший, ніж у нового Find N5 від Oppo, який був представлений минулого тижня.