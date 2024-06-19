Не дайте себя обмануть! Как отличить настоящие AirPods от фейковых

С ростом популярности AirPods на рынке появились многочисленные подделки, которые могут сбить с толку даже опытных пользователей. Отличить оригинальные наушники от подделки становится все сложнее, так как мошенники становятся все изощреннее. Однако есть несколько ключевых признаков, которые помогут вам определить подлинность устройства.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на специализированный веб-сайт SoundGuys , который фокусируется на обзорах и новостях в области аудиотехники.

Проверка упаковки AirPods

Прежде чем открыть коробку, вам нужно убедиться, что серийный номер на задней панели действительно является номером реального продукта. Некоторые розничные продавцы по разным причинам не принимают возвращенные открытые наборы наушников.

Внимательно осмотрите коробку ваших AirPods или AirPods Pro. Найдите маленькие наклейки сбоку, где указан код UPC и вся информация о совместимости. Обратите внимание на явные признаки подделки. Например, если вы видите отсутствующие знаки препинания или слова с ошибками, это повод задуматься.

Кроме того, Apple обычно использует на задней панели несколько наклеек, а не одну. Это еще один признак.

Обратите внимание на логотип. На коробке любых AirPods вы должны найти логотип Apple. Откушенный край яблока представляет собой идеальный полукруг, поэтому на точках его соприкосновения с внешними границами логотипа Apple не должно быть закругления. Кроме того, если логотип наклейка или вставка, это тоже подделка.

Наконец, проверьте содержимое коробки, чтобы убедиться, что там есть не только руководство пользователя, но и гарантийный талон, а также инструкция по безопасности. Если их нет в вашей упаковке, а коробка была запечатана, когда вы ее получили, есть большая вероятность, что у вас подделка.

Каким бы очевидным это ни казалось, AirPods не бывают других цветов, если только речь не идет об AirPods Max. Нельзя купить красные, синие или черные AirPods - их просто не существует. Если вы видите AirPods любого другого цвета, кроме белого, это подделка, поэтому не покупайте их.

Серийный номер будет находиться на боковой стороне коробки (фото: SoundGuys)

Проверка серийного номера

Серийный номер менее очевиден. На той же наклейке, под кодом UPC, должен быть мелкий текст: "(S) Serial No." (Серийный номер), за которым следует строка букв и цифр. Это ваш серийный номер.

Возьмите коробку с AirPods и подойдите к компьютеру или мобильному устройству. Перейдите на сайт проверки серийных номеров Apple, чтобы убедиться, что это действительно серийный номер продукции Apple. Это также поможет определить, не держите ли вы в руках краденые AirPods, что еще хуже подделки.

Даже если серийный номер подтвержден, это не гарантирует, что у вас оригинальные наушники, но если инструмент проверки скажет, что нет - то это точно подделка.

На этом этапе вам придется открыть упаковку и попробовать подключить AirPods к телефону для дальнейшего исследования. Затем вам нужно будет подтвердить, что серийный номер ваших AirPods также напечатан на самих наушниках, и убедиться, что он совпадает с номером на коробке.

Расположение серийного номера

AirPods Pro 2-го поколения и AirPods 3-го поколения:

Откройте зарядный футляр и загляните внутрь откидной крышки. В углублении, куда вставляются наушники, должна быть напечатанная информация. Серийный номер должен быть там, прямо у края футляра.

Серийный номер AirPods и AirPods Pro расположен на внутренней стороне крышки зарядного чехла (фото: SoundGuys)

AirPods Max

Снимите левую амбушюру и посмотрите чуть выше динамика. Сверху должна быть напечатанная информация, а рядом - ваш серийный номер.

Проверка зарядного футляра

Прежде чем подключать ваши предполагаемые AirPods, осмотрите внешний вид футляра. Внизу должен быть порт Lightning, а не USB-C или micro-USB. Многофункциональная кнопка на задней панели должна быть встроенная с корпусом и иметь почти нулевую слабину.

Другие признаки подделки - результат дешевого производства. Например, неплотно прилегающие петли, потертости, вмятины, видимые швы и шероховатые выпуклые участки - все это говорит о том, что при производстве были допущены недочеты, чего Apple тщательно избегает с AirPods.

Обратите внимание также на цвет и расположение светодиода. В некоторых подделках о том, что AirPods фальшивые, можно судить по синему светодиоду (не встречается в оригинальных AirPods) или по его странному расположению, не спереди корпуса.

Проверка самих AirPods

Осмотрите сами наушники AirPods. На подделках можно заметить признаки того, что они изготовлены не по стандартам. Например, обратите внимание на:

Свободные решетки: защитные сетки динамиков не должны болтаться

Неправильная форма: сравните форму наушников с изображениями на сайте Apple

Отсутствие сенсора: на ножке наушника должен быть небольшой вырез для сенсора управления. В подделках он может быть заменен кнопкой или вовсе отсутствовать.

Некачественные материалы: обратите внимание на плохо закрепленные материалы, заметные швы, неровно состыкованные детали и круглые насадки (оригинальные насадки овальные)

Подключение к телефону

Для пользователей iPhone подключение к телефону станет решающим фактором, настоящие ли у вас наушники. Можно сколько угодно говорить о закрытой экосистеме продуктов Apple, но многие проблемы, связанные с полностью открытыми платформами, здесь просто отсутствуют.

Откройте чехол AirPods (или следуйте процедуре сопряжения для AirPods Max, если у вас именно они). Либо начнется процесс сопряжения, либо телефон сообщит, что не может проверить продукт, и вам нужно подключить "AirPods" обычным способом.

Это верный признак того, что у вас подделка. Хотя маловероятно, что причина в чем-то другом.

Другие признаки также будут очевидны. Например, функция "Найти наушники" не будет работать с подделками, поскольку это функция, эксклюзивная для Apple. Хотя это может показаться очевидным, создать поддельные AirPods, которые будут работать со всеми функциями Apple, невероятно сложно.

Когда вы впервые подключаете AirPods Pro 2 к своему iPhone, то вы должны видеть несколько всплывающих окон (фото: SoundGuys)

Что делать, если у вас поддельные AirPods

Если вы обнаружили, что у вас поддельные AirPods, лучшее, что вы можете сделать, это попытаться вернуть свои деньги. Используйте инструмент Apple для отчетности, чтобы сообщить им о случившемся, и предоставьте как можно больше информации, чтобы компания могла решить проблему.