Навколо Apple розгорається скандал після презентації новинок

Apple потрапили в скандал через заяву Spotify (колаж: РБК-Україна)

Spotify вимагає від антимонопольників вжити заходів проти корпорації Apple

Після презентації своїх нових девайсів 15 вересня компанія Apple потрапила у скандал через заяву Spotify. Повідомляється, що музичний сервіс Spotify виступив з критикою нової системи підписки, що включає доступ до Apple Music. Так музичний сервіс звинуватив Apple у зловживанні домінуючим становищем на ринку, і зажадав від антимонопольників вжити заходів.

Заяву компанії Spotify опублікувало видання The Verge після того, як компанія Apple завершила презентацію нової лінійки iPhone і ряду інших девайсів.

"Знову Apple використовує своє домінуюче положення і нечесні прийоми, щоб поставити конкурентів в невигідне становище і позбавити вибору споживачів, змусивши віддавати перевагу своїм послуг. Ми закликаємо антимонопольні органи вжити термінові заходи та обмежити неконкурентну поведінку Apple, яка може завдати непоправної шкоди розробникам і поставити під загрозу наші спільні права слухати, вчитися, творити та спілкуватися", — йдеться в заяві Spotify.

У відповідь на заяву Apple пояснила мету об'єднання всіх своїх сервісів в Apple One. У корпорації вважають, що споживачі як і раніше можуть "відкривати альтернативи та насолоджуватися ними". Також виробник айфонів заявив, що Apple One потрібен насамперед для того, щоб користувачі могли "просто і вигідно" отримати доступ до всіх послуг екосистеми компанії.

Вартість передплати на Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, iCloud і інші послуги компанії, об'єднані в сервісі Apple One, будуть коштувати $14,95 на місяць для одного користувача і $19,95 для сім'ї. Новий сервіс також був представлений на презентації 15 вересня.

Раніше ми писали, що Apple представила нове покоління розумного годинника і iPad.

Також ми повідомляли, що популярний музичний сервіс Spotify офіційно повинен був запуститися в Україні з 15 липня.

РБК-Україна передавало, що Apple досягла капіталізації у 2 трильйони доларів.