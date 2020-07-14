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Нарешті Spotify запуститься в Україні: названа дата

Вівторок 14 липня 2020 21:43
Нарешті Spotify запуститься в Україні: названа дата
Spotify в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Музичний сервіс Spotify офіційно запуститься в Україні

Популярний музичний сервіс Spotify офіційно запуститься в Україні з завтрашнього дня, 15 липня. Сервіс оновив умови угоди, додавши Україну і країни СНД в список країн присутності.

Ряд українських користувачів повідомили про те, що додаток Spotify став доступний для завантаження в App Store і Google Play.

На офіційному сайті Spotify в російській версії доступні нові правила користування сервісом, які набирають чинності з 15 липня. У них згадується Україна як одна з країн, де доступний музичний сервіс.

Нарешті Spotify запуститься в Україні: названа дата

Скріншот з spotify.com

Крім того, за посиланням spotify.ua відкривається українська версія сайту Spotify - правда, поки тільки англійською мовою. Там також з'явилися ціни на використання сервісу в Україні. Варто зазначити, що вони аналогічні американським і вказані в доларах.

Нарешті Spotify запуститься в Україні: названа дата

Скріншот з spotify.com

Офіційно Spotify поки не оголошував про відкриття в Україні. Це повинно відбутися завтра. Однак багато українців вже давно користувалися музичним сервісом, обходячи регіональні обмеження за допомогою VPN і підписок в країнах присутності Spotify. Але офіційний запуск зробить його більш доступним.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину. Багато хто задається питанням, чому Spotify краще своїх конкурентів в особі Google Play Music (YouTube Music), Apple Music та інших.

  • У чому різниця з Google Play Music? Навіщо мені міняти преміум підписку Ютуба на спотіфай?
  • Не міняйте;
  • У бібліотеці треків, алгоритмах рекомендацій, наприклад. У гугла рекомендації паршиві;
  • Зручність якість подача, все є;
  • Більша кількість музики, ексклюзиви.

Нарешті Spotify запуститься в Україні: названа дата

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, IKEA відреагувала на скандал через незаконну вирубку лісів в Україні.

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