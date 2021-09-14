Нові iPad і розумні годинники: що ще показали на презентації Apple

На сьогоднішній презентації Apple, крім iPhone 13, показали оновлену лінійку планшетів iPad, а також смарт-годинники Watch Series 7. Традиційно нові гаджети виявилися більш потужними і функціональними, ніж попереднє покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію.

Новий базовий iPad (9 покоління)

iPad 2021 року отримав більш потужний чіп - Apple A13 Bionic, який працює на 20% швидше, ніж минула модель. Також в планшеті поліпшили камери і впровадили підтримку True Tone - зміна колірної температури екрану відповідно до умов освітлення.

Вартість в США стартує від 329 доларів.

Фото: новий iPad (скрін відео ютуб Apple)

Оновлення iPad mini

У міні-версії іPad тепер дисплей з діагоналлю 8,3 дюйма, його яскравість досягає 500 ніт. Камера теж значно краще - в iPad mini встановлена 12-мегапіксельна задня камера з автофокусом, фронталка теж 12-мегапіксельна і, як звичайний iPad, має підтримку Center Stage (фокусується на людині, навіть якщо тримати гаджет під кутом).

Ціна від 499 доларів.

Фото: новий iPad mini (скрін відео ютуб Apple)

Apple Watch Series 7

Екран в нових розумних годинниках від Apple буде більшим за рахунок тонких рамок, які зменшили на 40%. Тобто, габарити корпусу вдалося залишити колишніми. Сам екран став на 70% яскравішим.

Ціна від 399 доларів, але у продажу залишаться дешевші Series 3 і Series 6.

Фото: нові Apple Watch (скрін відео ютуб Apple)