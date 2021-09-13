Apple попередила про шкідливу вібрацію для iPhone під час їзди на мотоциклі

Компанія Apple попередила користувачів про "шкідливі вібрації" від потужних мотоциклів, які можуть негативно вплинути на роботу їх гаджетів. Від них псується камера iPhone.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Згідно з офіційним попередженням Apple, iPhone не варто прикріплювати до байка під час їзди. Виявилося, що вібрації двигуна можуть зіпсувати оптичну систему пристрою.

Низка користувачів вже повідомляла про те, що їх камери вийшли з ладу після їзди на мотоциклах.

Також компанія попередила про те, що деякі з моделей iPhone є набагато чутливішими до вібрацій, ніж інші.

Зазначається, що оптичні системи розраховані на нейтралізацію руху й вібрацій, однак їзда на байку викликає велике навантаження на них.