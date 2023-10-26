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Apple наконец-то выпустила iOS 17.1. Там много новых функций

Четверг 26 октября 2023 17:13
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Apple наконец-то выпустила iOS 17.1. Там много новых функций Apple выпустила iOS 17.1 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple выпустила iOS 17.1 с рядом значительных улучшений и нововведений для пользователей iPhone и других "яблочных" гаджетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нововведениях операционной системы.

При написании материала использовались следующие источники: The Verge, Neowin.

Что нового в iOS 17.1

Наконец-то Apple добралась до модернизации плеера Apple Music. Теперь меломаны могут добавлять треки в библиотеку простым нажатием на кнопку "Избранное". Такой шаг не только упрощает управление медиатекой, но и способствует улучшению персональных рекомендаций пользователя.

Также теперь передача файлов с помощью AirDrop можно производить не только через Wi-Fi, но и с использованием мобильной сети. Эта опция особенно актуальна для тех, кто нуждается в быстрой передаче больших файлов и не может находиться в непосредственной близости от принимающего устройства.

В настройках экрана появилась возможность управлять режимом ожидания. Пользователи могут выбирать автоматическое выключение дисплея, его отключение через 20 секунд или режим, когда экран будет постоянно включен. Это изменение, к слову, доступно только на смартфонах iPhone 14 Pro и 15 Pro.

Для телефонов с Dynamic Island теперь доступна иконка фонарика на экране, которая активируется при включении соответствующей функции (ранее иконка была доступна только в iPhone 15).

А еще пользователи могут установить на рабочий стол несколько выбранных фотографий, автоматически изменяющихся.

Среди других значимых новшеств следует выделить следующие:

  • добавление черного фона в режиме "Доступность"
  • поддержка геймпада Nintendo Switch N64
  • исправление ошибки зарядки в iPhone 15
  • дополнительная опция, предотвращающая случайное срабатывание программируемой кнопки “Действия” на iPhone 15 Pro в кармане пользователя
  • устранение проблемы с экранами в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
  • исправление ошибки, когда iPhone 15 мог заряжаться до более 80%, несмотря на заданные ограничения

Добавим, что iOS 17.1 содержит некоторые региональные обновления. К примеру, для британских пользователей iPhone стало доступно отображение баланса счета в Apple Wallet.

Также стоит отметить, что обновление ОС направлено в том числе на снижение уровня излучения iPhone 12. Именно из-за этой проблемы недавно власти Франции временно запретили продавать эти смартфоны в стране.

В целом обновление iOS 17.1 является шагом вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта владельцев продукции Apple.

Читайте больше о 8 новых функциях iOS 17 , которые нужно знать всем владельцам iPhone.

Ранее мы писали, что Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства и потратить на это более миллиарда долларов.

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