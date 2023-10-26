Apple наконец-то выпустила iOS 17.1. Там много новых функций

Apple выпустила iOS 17.1 с рядом значительных улучшений и нововведений для пользователей iPhone и других "яблочных" гаджетов.

Что нового в iOS 17.1

Наконец-то Apple добралась до модернизации плеера Apple Music. Теперь меломаны могут добавлять треки в библиотеку простым нажатием на кнопку "Избранное". Такой шаг не только упрощает управление медиатекой, но и способствует улучшению персональных рекомендаций пользователя.

Также теперь передача файлов с помощью AirDrop можно производить не только через Wi-Fi, но и с использованием мобильной сети. Эта опция особенно актуальна для тех, кто нуждается в быстрой передаче больших файлов и не может находиться в непосредственной близости от принимающего устройства.

В настройках экрана появилась возможность управлять режимом ожидания. Пользователи могут выбирать автоматическое выключение дисплея, его отключение через 20 секунд или режим, когда экран будет постоянно включен. Это изменение, к слову, доступно только на смартфонах iPhone 14 Pro и 15 Pro.

Для телефонов с Dynamic Island теперь доступна иконка фонарика на экране, которая активируется при включении соответствующей функции (ранее иконка была доступна только в iPhone 15).

А еще пользователи могут установить на рабочий стол несколько выбранных фотографий, автоматически изменяющихся.

Среди других значимых новшеств следует выделить следующие:

добавление черного фона в режиме "Доступность"

поддержка геймпада Nintendo Switch N64

исправление ошибки зарядки в iPhone 15

дополнительная опция, предотвращающая случайное срабатывание программируемой кнопки “Действия” на iPhone 15 Pro в кармане пользователя

устранение проблемы с экранами в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

исправление ошибки, когда iPhone 15 мог заряжаться до более 80%, несмотря на заданные ограничения

Добавим, что iOS 17.1 содержит некоторые региональные обновления. К примеру, для британских пользователей iPhone стало доступно отображение баланса счета в Apple Wallet.

Также стоит отметить, что обновление ОС направлено в том числе на снижение уровня излучения iPhone 12. Именно из-за этой проблемы недавно власти Франции временно запретили продавать эти смартфоны в стране.

В целом обновление iOS 17.1 является шагом вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта владельцев продукции Apple.