ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Франция требует снять с продажи iPhone 12 из-за сильного излучения

Париж, Среда 13 сентября 2023 20:29
UA EN RU
Франция требует снять с продажи iPhone 12 из-за сильного излучения Фото: Франция требует снять с продажи iPhone 12 из-за сильного излучения (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Франция требует от компании Apple перестать продавать iPhone 12 в стране. Причиной является якобы слишком сильное электромагнитное излучение.

Об этом сказано в заявлении французского национального агентства по радиочастотам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ведомство призывает Apple отозвать все iPhone 12, которые продали во Франции, если не удастся решить проблему излучения с помощью обновления программного обеспечения.

Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро заявил французской газете Le Parisien, что решение было принято из-за электромагнитного излучения, превышающего допустимый порог.

"Ожидается, что Apple ответит на этот вопрос в течение двух недель. Если они этого не сделают, я готов отдать приказ об отзыве всех iPhone 12, находящихся в обращении. Правило одинаково для всех, включая цифровых гигантов", - добавил чиновник.

Представители Apple в комментарии BBC рассказали, что оспаривают результаты проверки французского национального агентства по радиочастотам.

В компании уточнили, что предоставили регулятору результаты лабораторных исследований, которые подтверждают соответствие устройства всем необходимым нормам.

В свою очередь в агентстве добавили, что обнаружили уровень поглощения электромагнитной энергии 5,74 Вт на килограмм во время испытаний телефона в руке или кармане, что превышает норму ЕС, которая составляет 4 Вт на килограмм.

Презентация iPhone 15

Напомним, вчера Apple презентовала свой новый iPhone 15. Теперь так называемый островок Dynamic Island будет у всех моделей, а не только у версий с приставкой Pro.

Более детально с характеристиками нового смартфона можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone Франция
NEWS
Исторический удар. Как Украине удалось подбить подлодку РФ и поплывет ли снова "Ростов"
Исторический удар. Как Украине удалось подбить подлодку РФ и поплывет ли снова "Ростов"
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ