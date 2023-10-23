Потратит 1 млрд долларов. Apple планирует внедрить ИИ во все свои устройства

Американская компания Apple планирует разработать функции со встроенным искусственным интеллектом для всего спектра своих устройств. На это технологический гигант потратит около 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Одним из наиболее интенсивных и масштабных направлений деятельности компании Apple в настоящее время являются ее усилия по реагированию на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, охвативший технологическую отрасль.

Так, компания создала собственную большую языковую модель под названием Ajax и запустила внутренний чат-бот под названием Apple GPT для тестирования функциональности. Следующим важным шагом будет определение того, насколько эта технология соответствует требованиям конкурентов и как Apple будет применять ее в своих продуктах.

В компании намерены добавить поддержку ИИ во все свои гаджеты, а также во многие сервисы. Кроме того, инженеры Apple работают над инструментом на базе искусственного интеллекта для разработчиков, который позволит создавать приложения и сервисы.

Проблемы iOS17 на iPhone

Пользователи сообщали, что из-за обновления системы на устройствах быстрее садится батарея. Это увидели пользователи iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone XR. Связано с тем, что программа повторно индексирует все файлы на iPhone. Специалисты нашли выход - не нажимать на кнопку "Обновить в iOS 17".

Кроме того, на iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок. Особые надписи и QR коды видны только под ультрафиолетовым светом. Так компания планирует бороться с подделками. Это поможет определить, новый телефон или которым уже пользовались.

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