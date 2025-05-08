Руководитель Apple заявил, что iPhone может исчезнуть уже через 10 лет: названа причина

Развитие технологий искусственного интеллекта может привести к тому, что iPhone утратит свою актуальность в течение следующего десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, связанной с продукцией Apple.

Почему в будущем iPhone станет ненужным

"Возможно, через 10 лет iPhone больше не понадобится, как бы безумно это ни звучало", - заявил старший вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью

По его словам, в будущем смартфоны может заменить комбинация носимой электроники и продвинутого искусственного интеллекта, способного интуитивно выполнять задачи пользователя. Сейчас iPhone остается главным источником дохода для Apple, но компания пока не нашла продукт, способный полноценно его заменить.

Попытки Apple выйти за пределы смартфонов были неоднозначными: проект по созданию электромобиля был закрыт, а гарнитура смешанной реальности Vision Pro пока не оправдала коммерческих ожиданий.

В то же время компания переключила внимание на разработки в области робототехники и носимых устройств. Одной из долгосрочных целей является создание AR-очков, которые могли бы стать альтернативой iPhone.

Тем не менее, Эдди Кью подчеркнул, что это пока лишь предположения, и Apple продолжит развивать линейку iPhone. В ближайшие годы ожидается выход сгибаемой модели, а к 2027 году компания может представить смартфон с полноэкранным дисплеем без вырезов под камеру и Face ID.

Эдди Кью считает, что ИИ способен так изменить технологии, что iPhone станет ненужным (фото: Wikimedia)

Ранее похожие попытки заменить смартфоны провалились: носимое устройство Humane AI Pin и мини-гаджет Rabbit R1 были раскритикованы за слабую функциональность.

Эдди Кью также прокомментировал возможные изменения в поисковом бизнесе Apple. По его словам, ИИ-поиск в перспективе может вытеснить классические поисковые системы.

Apple рассматривает возможность интеграции решений от OpenAI, Anthropic и Perplexity в браузер Safari. Это особенно актуально на фоне антимонопольного разбирательства: в случае запрета сотрудничества с Google, Apple может потерять более 20 миллиардов долларов в год, которые получает за установку поисковика по умолчанию.