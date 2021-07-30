Туреччину охопили масштабні пожежі: чи є загроза для курортів
У Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Влада повідомляє, що загрози для курортів немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на A Haber.
У країні зафіксували 63 пожежі, 43 з них вже взяли під контроль.
Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що загрози для курортів немає.
Фото: у Туреччині масштабні пожежі (twitter.com/arham_A4)
Щоб загасити вогонь, влада використала кілька десятків одиниць техніки і задіяла більше чотирьох тисяч пожежників. Допомогу Туреччині надали, зокрема, Україна та Азербайджан.
Huge fires break out in Southern Turkey across 17 provinces, over the past two days. That has killed at least four people and dozens injured.— Hamza Jamshed (@hamza_jamshed05) July 30, 2021
May Allah have mercy on Turkey.
Prayers for the safety of everyone out there #turkiyeyaniyor#PrayForTurkey#TurkeyIsOnFire pic.twitter.com/qrlvqX7AB2