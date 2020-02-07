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Через непогоду в Україні знеструмлено більше 200 населених пункти

Новини » Надзвичайні події     07.02.2020 - 08:11
Через непогоду в Україні знеструмлено більше 200 населених пункти
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше знеструмлених населених пунктів в Одеській та Херсонській областях

Через непогоду в Україні знеструмлено 203 населених пункти у 8 областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що через шквалистий вітер та налипання мокрого снігу залишаються знеструмленими 203 населених пункти у 8 областях, а саме: Одеська - 100, Херсонська - 40, Дніпропетровська - 16, Миколаївська - 11, Чернівецька - 11, Запорізька - 9, Кіровоградська - 9 та Донецька - 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, погода в Україні 7 лютого покращиться, сніг і дощі припиняються, але приходить похолодання до -10.

Зокрема, у західних областях сьогодні мінлива хмарність, вдень -1-4, а вночі -6-8. Втім, у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде невеликий сніг. У північних областях без опадів, мінлива хмарність, вдень -2-4, а вночі -7-10.

Крім того, синоптики попередили про спад рівня моря у Дніпро-Бузькому лимані з досягненням стихійних позначок.

Разом з тим, синоптики прогнозували, що з 7 лютого послаблення опадів, але значне зниження температури.

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