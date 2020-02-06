Аеропорт в Херсоні закрили через негоду

Фото: аеропорт "Херсон" (wikipedia.org)

Також внаслідок негоди знеструмлено 134 населених пункти області

У Херсоні у зв'язку з погіршенням погодних умов був закритий міжнародної аеропорт. Про це повідомили в Херсонської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що 6 лютого 2020 в Херсонській області очікується сніг, хуртовина, снігові замети, ожеледиця, а також сильний вітер 15-20 м/с.

"Міжнародний аеропорт "Херсон" закрито", - повідомили в Херсонській ОДА.

Крім цього зазначається, що внаслідок негоди, відсутнє електропостачання у 134 населених пунктах.

"За станом на 9:00 через ускладнення погодних умов відсутнє електропостачання 134 населених пунктів (Бериславський, Великолепетиський, Високопільський, Великоолександрівський, Голопристанський, Іванівський, Каховський, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Олешківської, Скадовський, Чаплинський райони та частково м. Херсон)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні через негодутимчасово закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення.