Аппетитные формы и здоровый вес: сколько весят Дорофеева, Могилевская и другие украинские звезды
Для звезд диеты и спорт часто становятся не просто выбором, а необходимостью. Ведь им приходится выходить на красные ковровые дорожки, носить экстравагантные наряды и конкурировать я с коллегами. Постоянное внимание со стороны камер заставляет их тщательно следить за своим весом.
Сколько же весят украинские селебрити - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Александра Зарицкая
Вес солистки группы KAZKA, признается она, у нее очень часто меняется. Однако если до похудения исполнительница весила около 100 килограммов, то сейчас вес звезды плюс-минус 80.
Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Наталья Могилевская
Ведущий "Нашего радио" Андрей Черновол в одном из эфиров рассекретил вес Натальи Могилевской. Говорит, что он составляет 72 кг.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Надя Дорофеева
А вот вес певицы Нади Дорофеевой составляет 48 килограммов при росте 168 см.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
alyona аlyona
В настоящее время знаменитость, рост которой 165 см, весит 127 килограммов.
alyona аlyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Тина Король
Вес ее коллеги Тины Кароль - 53,3 кг. Это при росте 168 см.
Тина Король (фото: instagram.com/tina_karol)
Оля Полякова
Исполнительница призналась, что ее рост составляет 180 см. По словам артистки, сейчас у нее идеальный вес, как для параметров - 66,6 кг.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Антонина Хижняк
Недавно актриса Антонина Хижняк, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Спіймати Кайдаша", пожаловалась на лишние килограммы.
В настоящее время знаменитость весит 57,8 кило. Впрочем, артистка решительно настроена вернуть свое тело в форму.
Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress )
Раньше мы рассказывали о 10 украинских звездах, чей рост станет для вас неожиданностью.
Также узнайте, что просят украинские звезды в своих райдерах.
При написании материала использовались следующие источники: "Наше радио", Instagram alyona alyona, Антонины Хижняк, Оле Поляковой.