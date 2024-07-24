Апетитні форми та здорова вага: скільки важать Дорофєєва, Могилевська та інші українські зірки
Для зірок дієти і спорт часто стають не просто вибором, а необхідністю. Адже їм доводиться виходити на червоні килимові доріжки, носити екстравагантні вбрання і конкурувати я з колегами. Постійна увага з боку камер змушує їх ретельно стежити за своєю вагою.
Скільки ж важать українські селебріті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Олександра Заріцька
Вага солістки гурту KAZKA, зізнається вона, у неї дуже часто змінюється. Однак якщо до схуднення виконавиця важила близко 100 кілограмів, то наразі вага зірки плюс-мінус 80.
Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)
Наталія Могилевська
Ведучий "Нашого радіо" Андрий Чорновол в одному з ефірів розсекретив вагу Наталії Могилевської. Каже, що вона становить 72 кг.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Надя Дорофєєва
А от вага співачки Наді Дорофєєвої становить 48 кіло за зросту 168 см.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
alyona аlyona
Нині знаменитість, зріст якої 165 см, важить 127 кілограмів.
alyona аlyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Тіна Кароль
Вага її колеги Тіни Кароль - 53,3 кг. Це при зрості 168 см.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Оля Полякова
Виконавиця зізналась, що її зріст становить 180 см. За словами артистки, нині в неї ідеальна вага, як для параметрів - 66,6 кг.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Антоніна Хижняк
Нещодавно акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Спіймати Кайдаша", пожалілася на зайві кілограми.
Нині знаменитість важить 57,8 кіло. Утім, артистка рішуче налаштована повернути своє тіло у форму.
Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: "Наше радіо", Instagram alyona alyona, Антоніни Хижняк, Олі Полякової.