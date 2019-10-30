Антициклон та арктичне повітря: синоптик розповіла, скільки триватимуть морози

Погода в Україні 31 жовтня буде холодна (Фото: колаж РБК-Україна)

Українцям розповів про погоду в останній день жовтня

Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, буде холодна та сонячна, опади не очікуються. Синоптичну ситуацію завтра в нашій країні визначатиме антициклон Ольденбургия та арктичне повітря. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Цієї ночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. Так, температура повітря становитиме від -2 до -7 градусів.

У денний час у середньому по Україні очікується від +2 до +8 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня буде холодна (Ілюстративне фото: pixabay com.jpg)

У столиці вночі градусники покажуть -2... -5 градусів, а вдень у четвер температура повітря становитиме від +3 до +6 градусів.

Опади в Києві малоймовірні.

Синоптик зазначила, що надалі холодна погода ще триватиме до неділі. Вже з 3 листопада очікується потепління.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)