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Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 12:44
Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы
Погода в Украине 31 октября будет холодная (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказал о погоде в последний день октября

Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет холодная и солнечная, осадки не ожидаются. Синоптическую ситуацию завтра в нашей стране будет определять антициклон Ольденбургия и арктический воздух. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Этой ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Так, температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

В дневное время в среднем по Украине ожидается от +​​2 до +8 градусов.

Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы

Погода в Украине 31 октября будет холодная (Иллюстративное фото: pixabay com.jpg)

В столице ночью градусники покажут -2... -5 градусов, а днем в четверг температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

Осадки в Киеве маловероятны.

Синоптик отметила, что в дальнейшем холодная погода еще продлится до воскресенья. Уже с 3 ноября ожидается потепление.

Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Антициклон принесет в Украину похолодание до -7 Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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