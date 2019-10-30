Антициклон и арктический воздух: синоптик рассказала, сколько продлятся морозы

Погода в Украине 31 октября будет холодная (Фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцам рассказал о погоде в последний день октября

Погода в Украине в четверг, 31 октября, будет холодная и солнечная, осадки не ожидаются. Синоптическую ситуацию завтра в нашей стране будет определять антициклон Ольденбургия и арктический воздух. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Этой ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Так, температура воздуха составит от -2 до -7 градусов.

В дневное время в среднем по Украине ожидается от +​​2 до +8 градусов.

Погода в Украине 31 октября будет холодная (Иллюстративное фото: pixabay com.jpg)

В столице ночью градусники покажут -2... -5 градусов, а днем в четверг температура воздуха составит от +3 до +6 градусов.

Осадки в Киеве маловероятны.

Синоптик отметила, что в дальнейшем холодная погода еще продлится до воскресенья. Уже с 3 ноября ожидается потепление.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)