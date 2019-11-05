Аномальний листопад: синоптик прогнозує потепління до +22

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в найближчі дні зміниться в гіршу сторону, але тепло повернеться

Погода в Україні в найближчі дні зміниться - настане похолодання, але така синоптична ситуація триватиме недовго. Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook рассказла, коли в країні знову стане тепло.

За словами синоптика у середу, 6 листопада, українці все ще зможуть порадіти аномально теплому листопаду. На більшості територій +15... +20, а на Півдні до +22 градусів. Досить прохолодно в західних областях (+10... +16).

Крім того, на Заході та місцями на Півночі вірогідні дощі, на решті території - суха погода.

Завтра буде задувати поривчастий західний вітер, а на Лівобережжі - з поривами.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в середу, 6 листопада, буде хмарно, але тепло (+16... +18). Можливі незначні опади місцями.

Похолодання прийде вже у четвер, 7 листопада, але на вихідних в Україні знову потеплішає.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)