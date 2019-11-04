Синоптик розповіла, коли в Україні закінчиться листопадове бабине літо

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні скоро зміниться в гіршу сторону

Погода в Україні в найближчі дні буде теплою і вологою. Місцями повітря прогріється до +20 градусів. У найближчі дні затьмарювати несподіване бабине літо в листопаді буде поривчастий вітер і місцями опади. Але скоро ситуація зміниться в бік похолодання. Про це повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптика, у вівторок, 5 листопада, опади ймовірні найближчої ночі та вранці на Заході і Півночі. А вдень дощі доберуться до центральних і південних областей.

"Завтра вдень дощі найбільш вірогідні вздовж смуги Суми-Полтава-Херсон, опади будуть коливатися ліворуч і праворуч від цієї ділянки. Також вдень дощі пройдуть на Закарпатті", - пише Діденко.

На решті території істотних опадів не буде. Вітер південно-західний, поривчастий.

Температура від +14 до +20 градусів, а на Заході і Сході +11... +16 тепла.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві найближчої ночі можливий дощ, а завтра вдень без істотних опадів. Вночі +11... +13 тепла, вдень до +15. У столиці завтра очікується поривчастий вітер.

Така симптоматична ситуація буде продовжуватися і в середу, 6 листопада. А похолодання прийде вже у четвер, 7 листопада. Але, за словами синоптика воно охопить лише Захід і Північ України.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Інформацію про похолодання в середині тижня підтверджують і карти Українського гідрометцентру. Згідно з даними синоптиків на Півночі і Заході в четвер можливі дощі, а денна температура знизиться до +9... +14 градусів.

Погода в Україні 7 листопада (фото: meteo.gov.ua)