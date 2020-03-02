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В Україну йде сильне потепління: синоптик назвала дату

STYLERЖиття    02.03.2020 - 13:36
В Україну йде сильне потепління: синоптик назвала дату
В Україні з 3 березня буде дуже тепло (фото: РБК-Україна)

В Україну йде потепління до +15 градусів

Погода в Україні істотно зміниться. В нашу країну увірветься стрімке потепління. 3 березня температура повітря майже у всіх регіонах досягне +15 градусів. На узбережжі і Карпатах буде значно прохолодніше. Про це на своїй facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"3 березня в Україні очікується істотне потепління. У більшості областей максимальна температура повітря досягне +10 +15 градусів !! На узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде свіже", - попередила синоптик.

Дощі пройдуть у західних областях і то лише невеликі і вздовж західного кордону, у Тернопільській і Хмельницькій опадів не буде. В Україні переважатиме суха повітряна маса.

Вітер буде віяти з півдня і південно-сходу, але вже не сильний, але поривчастий.

У Києві 3 березня буде дуже тепло і без опадів.

"Без опадів, веселий весняний вітерець і +12 +14 градусів. 4 березня в Україні стане ще тепліше, до +12 +17 градусів, однак у середу в західні областм знову прийде похолодання", - повідомила Діденко.

В Україну йде сильне потепління: синоптик назвала датуСиноптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, погода в Україні в березні 2020 буде холодніше, ніж взимку. Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода у березні 2020 року в Україні буде зовсім не весняній.

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