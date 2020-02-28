Синоптики кардинально змінили прогноз на березень: нові карти погоди

Погода в Україні (фото: freepik)

Погода в Україні в березні піднесе жителям країни сюрпризи

Погода в Україні у березні буде дуже теплою і помірно дощовою. Такий прогноз на місяць дали синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo. Коли в Україну прийде справжня тепла весна - в матеріалі Styler.

Синоптики Українського гідрометцентру у прогнозі на березень вказують, що середня місячна температура повітря по країні становитиме 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище значень за багато років.

Судячи по картах синоптиків, весна прийде в Україну вже у вівторок, 3 березня. В цей день по всій країні повітря прогріється від +9 до +16 градусів, дощитиме лише на Заході. 4 березня буде схожа синоптична ситуація.

Поки ж в Україні буде помірно тепла погода. На 29 лютого синоптики прогнозують +5+11, вночі заморозки (0-3), дощ імовірний тільки в Криму.

1 березня сонячно буде на Сході, Півдні і в Центрі, на крайньому Заході невеликий дощ, а на інших територіях - мінлива хмарність.

Погода в Україні з 29 лютого по 1 березня (meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo оновили таблиці погоди на місяць. Тепер вони прогнозують, що березень буде дуже теплим, досить дощовим, а в кінці місяця прийде короткочасне похолодання. Раніше синоптики прогнозували нічні морози у березні, а в середині місяця - похолодання до нуля за Цельсієм.

Нижче новий прогноз погоди у Києві, Львові, Одесі та Харкові на місяць.

Погода в Україні на місяць (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що синоптик розповів, яка буде погода в Україні влітку 2020. Експерт дав докладний прогноз на всі літні місяці.