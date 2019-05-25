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Погода лютує: синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі

STYLERЖиття    25.05.2019 - 19:39
Погода лютує: синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в суботу стане сюрпризом для кількох областей

Погода в Україні в неділю, 26 травня, порадує жителів південних і центральних областей, а от іншим не пощастить, так як пройдуть сильні дощі з грозами.

Погода на сході України в неділю буде несприятлива. Синоптики попереджають про зливи, місцями можливі сильні грози. Температура повітря вночі становитиме +12 +14 градусів, вдень очікується від +21 до +24 градусів.

У південних областях буде сухо, невелика гроза пройде тільки в Херсонській області. Вночі в регіоні +13 +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів. В Криму невеликий дощ, можлива гроза. Вночі +14 +16 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Погода лютує: синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі

Погода в Україні 26 травня (pixabay.com)

На півночі буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря буде коливатися від +12 до +14 градусів, вдень буде тепло, +22 +24 градуси.

Західні області знову накриють сильні дощі, місцями можливі грози і град. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів, вдень потеплішає до +21 +24 градусів, на Закарпатті до +25 градусів.

В центральній частині країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +12 до +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +22 +24 градуси.

У Києві 26 травня буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, вдень очікується +22 +24 градуси.

Погода лютує: синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі

Погода в Україні 26 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко попередила про істотне похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили про те, в яких регіонах на вихідних буде несприятлива погода.

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