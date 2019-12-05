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Троє дітей від різних батьків: українську поп-діву вітають з новою вагітністю

STYLERЖиття    05.12.2019 - 11:27
Троє дітей від різних батьків: українську поп-діву вітають з новою вагітністю
Анна Сєдокова (колаж РБК-Україна)

Анна Сєдокова може бути вагітна від свого бойфренда Яніса Тімма

Анна Сєдокова чекає четверту дитину. Принаймні, до такого висновку прийшли прихильники екс-ВІА Гри після того, як українська поп-зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті нове фото.

На знімку щаслива Сєдокова в яскраво-червоному лижному костюмі позує на тлі засніжених гір.

"Щастя - це коли ти без дзвінка. Поки не хочеться коментувати, просто хочеться жити і насолоджуватися цим періодом. Як там кажуть? Плід нашої любові. А що для тебе щастя?" - підписала знімок артистка.

Троє дітей від різних батьків: українську поп-діву вітають з новою вагітністю

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Багато користувачів вважають, що під "плодом любові" Анна мала на увазі саме дитину. Та ще й животик Сєдокової здався деяким юзерам злегка кругленьким...

  • Знову вагітна?
  • 100%
  • Я теж відразу так подумала
  • Плід любові... По любому дитина
  • Так, вагітна
  • Щастя - це діти
  • У вас буде дитинка?
  • Я рада, Анюта, що буде у такої прекрасної пари, як ви з Янісом, плід любові!

Троє дітей від різних батьків: українську поп-діву вітають з новою вагітністю

Скріншот коментарів

Але деякі підписники Анни навпаки докоряють їй за те, що вона "народжує від кожного бойфренда". Так, Сєдокова має доньку Аліну від футболіста Валентина Белькевича, дочку Моніку від бізнесмена Максима Чернявського і сина Гектора від мультимільйонера Артема Комарова.

Зараз 36-річна поп-діва зустрічається з 27-річним латвійським баскетболістом Янісом Тімма. І, судячи з фото, вони щасливі разом. Тому не виключено, що спільна дитина - це лише питання часу.

Троє дітей від різних батьків: українську поп-діву вітають з новою вагітністю

Анна Сєдокова і Яніс Тімма (фото: instagram.com/annasedokova)

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