Слава Медведенко: Чемпионские перстни НБА продал за 250 тысяч долларов, когда напала Россия

– Понятно, что баскетбол это игра, которая требует высоких ребят. У вас сейчас рост 208 сантиметров. Как вы попали в этот спорт?

– Я не любил баскетбол в детстве. Был самым высоким в классе, и опасался, что от баскетбола можно стать еще выше. Был такой миф. С одеждой было очень проблематично. Приходилось перешивать что-то в ателье. Только в 19-20 лет я уже выезжал за границу и мог свободно находить себе одежду.

– Как вы себя чувствовали в Лос-Анджелесе, где живет много звезд кино и шоу-бизнеса?

– Даже сейчас, только я приезжаю в ЛА, пограничники узнают и приветствуют меня, спрашивают, надолго ли приехал. И на улицах узнают тоже. В Лос-Анджелесе очень большое баскетбольное комьюнити, многие играют, а "Лейкерс" - это титульная команда города. Попасть на матч команды - это целое событие, хоть арена (Crypto.com-арена, - Ред.) и вмещает 19 тысяч зрителей. Практически все звезды пытались попасть на игры, а некоторые имели постоянные абоненты.

– Известно, что звезда Голливуда Джек Николсон среди них. Центр киноиндустрии Голливуд - это часть Лос-Анджелеса. Чувствовался ли дух шоу-бизнеса в городе?

– Почти половина города - это актеры или режиссеры, люди из индустрии. Идешь в ресторан или кафе, а там чуть ли не весь персонал по вечерам ходит на пробы в кино.

– Вам хотелось сыграть в кино?

– Я играл в эпизоде фильма "Oh Way, My Summer Game". Он имел ограниченный прокат. Я понял, что кино - это не мое. Нужно быть как Шак (Шакил О'Нил, - Ред.), такой натурой, у которого шутки постоянно. Или вживаться в роль. Посвящать этому всю свою жизнь. Актерство - это непросто. Станислав Медведенко в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (фото: Getty Images)

– Центровой Шакил О'Нил - одна из главных звезд в истории НБА. 15 сезонов подряд его приглашали на Матчи всех звезд. Он действительно такой открытый и веселый парень?

– Да, это талант. Очень многогранный. У него это естественно получается. Искренность, непринужденная радость, улыбка, телегеничность, из наших он этим напоминает Иссуфа Санона (разыгрывающий сборной Украины и латвийского ВЭФ, - Ред). Прикольный чувак. И при этом он - огромная машина, монстр - два метра шестнадцать сантиметров.

Открытый человек, над всеми новичками и надо мной он брал шефство. Помогал даже в бытовых вопросах. Очень командный, team made. С таким человеком и игроком очень легко строить вокруг него команду.

– Другой звездой "Лейкерс" был один из лучших игроков в истории НБА Коби Брайант. Он был с таким же настроем?

– Коби был тотальной противоположностью. Трудоголик, очень много работал. В какой-то степени даже социопат. Создавалось впечатление, что у него, кроме баскетбола, больше ничего нет. На удивление у нас с ним были теплые отношения. Когда его майку подвесили под потолок арены ЛАЛ, у нас была вечеринка. Он сказал мне: "Чувак, я, когда закончил с баскетболом, тупо не знал, куда себя деть". У Коби была любимая кафешка на побережье, он иногда завтракал там перед тренировками. Рассказывал: "Чувак, я сижу там, у меня пустая голова и я не знаю, что делать. Единственное, что меня вытягивает, это дети. Я уделяю им очень много времени". У профессионалов непростая жизнь. Многие люди не видят, что происходит за кулисами этого цирка (Брайант закончил карьеру в 2016 году, а в 2020-м погиб в авиакатастрофе, - Ред.).

– Звезды "Лейкерс" Шакил О'Нил и Коби Брайант перетягивали "одеяло на себя"?

– Нет, у каждого была своя позиция и своя роль, тренер их определяет. Я был тяжелым форвардом и время от времени играл центрового. Коби Брайянт и Станислав Медведенко (фото: Getty Images)

– "Даллас" предлагал вам уйти из "Лейкерс" в 2004 году. Почему отказались?

– Предложение было очень хорошим. Иногда жалею, что не принял, но это уже такое. Контракт предлагали на четыре года по четыре миллиона в год.

– До 2000 года у вас был опыт выступления только за украинские и литовские клубы. И вот вы попадаете в лучшую лигу мира в сильнейшую команду. Как чувствовали себя?

– Первый месяц у меня был культурный шок. Я привыкал к тренировкам, условиям, огромным аренам по 20 тысяч болельщиков. Ты выходишь на площадку, а у тебя над головой столько воздуха, что не знаешь, что с ним делать. И вдруг десятки людей начинают кричать, реагировать на твои действия или ошибки.

Я фокусировался на баскетболе. Остальное ушло на второй план. Если ты умеешь и хочешь играть, прогрессировать, то адаптация получается.

– Проходили летний лагерь перед первым сезоном в НБА?

– Да, это было нечто, просто "в хлам". Гладиаторские бои. Скауты по всему миру нашли 35 лучших игроков и свезли их в лагерь. Мясорубка. Из них один-два подпишут контракт. Не все задерживаются в команде.

Ради того, чтобы попасть в НБА, ребята бегали с поломанными коленями, ушибами. Один претендент неделю бегал с переломанными кистями, он незаметно для других бинтовал их и терпел. Хорошо, что я попал в лагерь уже с контрактом.

– Вы довольно рано закончили играть, в 28 лет. Сезон 2006/2007 стал последним в карьере. Почему?

– Помешали травмы. На шестой год в НБА мне сделали операцию на спине. Еще год помучился в "Атланте", да и хватит.

– Крупные игроки вроде вас, у которых рост близок к 210 сантиметрам, часто сильны под щитом, но далеко не всегда имеют поставленный дальний и средний бросок. Но если посмотреть ваши игровые моменты, лучшие атаки с дистанции можно увидеть чаще всего. Насколько это было важно?

– Сейчас в НБА дальний бросок еще ценнее, чем раньше. В баскетболе ценны большие ребята, которые могут играть лицом к щиту, растягивать оборону соперника, постоянно угрожать дальним и средним броском. Высокие, подвижные игроки с поставленным броском очень ценны.

– В последние годы в баскетболе все больше команды делают ставку именно на дальние броски. Это не делает игру однообразной, менее зрелищной?

– Абсолютно, нет. Баскетбол постоянно эволюционирует. Думаю, уже на подходе и 4-очковая линия. Думаю, скоро уже стабильно будут бросать с центра поля (улыбается, - Ред). Прогресс идет, технологии развиваются. Все больше возможностей для работы над своим броском. Баскетбол становится намного быстрее. Хотите сравнить, посмотрите, каким баскетбол был 10-20-30 лет назад.

– Действующий президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Юрьевич Бродский тоже предлагал ввести в баскетболе 4-очковый бросок. Но вы критиковали эту его идею. Почему?

– Он не предлагал линию 4-очкового броска, он просто предложил, чтобы за некоторые броски давали по четыре очка. Как он это представлял, никто не понял. Возможно, за бросок сверху... Не все допрыгивают до кольца (смеется, - Ред.) Лучше уточните у него. Может, из-под ноги. Может, через лицевую линию.

– Возможно вы, Станислав, консерватор, и просто считаете, что человек без спортивного прошлого не может руководить федерацией. Что, по вашему мнению, не так делает Михаил Юрьевич?

– Во-первых, он должен быть лидером мнений. Вообще понимать, как работает баскетбол. Отличать, например, штрафной бросок от 3-очкового. Когда человек не понимает деталей, это не проблема для руководителя. Но когда чувак просто авторитарный и не принимает реального участия, не понимает, что происходит... Он же сейчас сидит в Италии и вообще не появляется нигде. Сборная играет, он даже на ее игры не приезжает. Ему пофиг этот баскетбол.

– Почему тогда, по вашему мнению, Бродский руководит федерацией?

– Он всем рассказывает, что любит баскетбол. Ну так люби себе. Разве это означает, что его надо возглавлять и загнать под плинтус? Если ты не понимаешь игры, как ты можешь назначать тренеров? На юношеские и молодежные сборные U-16, U-18, U-20. Или, может, у него есть эксперты? Но все видят, что он тех экспертов выбирает по лояльности. И все в президиуме ФБУ - это лояльные люди. Что он скажет, то и они и голосуют.

И вообще, в президиуме федерации у нас собрались все люстрированные люди, которые сейчас живут за границей. Это не федерация. Так это не работает.

Сидит секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, подписывает все документы, Бродский даже не появляется в Украине. Он не понимает, как устроен детский чемпионат. Даже не интересуется. О чем говорить: не интересуется национальной сборной. Иди на пенсию, воспитывай детей, если устал. Спонсируй, если хочешь, никто не запрещает.

Он говорит: "Я типа большой бизнесмен, я заработал, у меня куча денег". Я не понимаю его мотивации. Но он пытается свою менеджерскую историю из бизнеса приклеить сюда, к баскетболу. Параллели можно провести, но без понимания баскетбола невозможно видеть развитие на несколько шагов вперед. В нашем баскетболе сейчас историческое дно. Нет никакой стратегии, последовательности, все решается кое-как. И вот оно пришло. Они все хотят списать на войну.

– Что именно так плохо в нашем баскетболе?

– Ты понимаешь, куда мы идем. ФБУ делает вид, что занимается Суперлигой (высшим дивизионом), Суперлига уже поняла это. Детский баскетбол - просто на самотек. Всем тренерам в Киеве, которые еще занимаются детьми, просто памятник надо ставить. Самоорганизовались, сами набирают детей, обо всем договариваются. А что ФБУ? Проводит ЮБЛ (юношескую баскетбольную лигу), дала расписание, судей и все. Им хорошо.

Когда война началась, чемпионат города вообще проводили сами, федерация исчезла.

– У вас с Бродским давнее знакомство. Когда вы в 1996-1997 годах играли в его "Денди-Баскете", он не выплатил вам зарплату за два месяца? Так действительно было?

– Это факт. Уже могу свободно об этом говорить. Перед ним нет никаких обязательств. Зарплата была 50 долларов в месяц. Я еще пацан был - 16 лет. Бродский нескольким перспективным ребятам предлагал приезжать поесть бесплатно в его кафе, но было очень далеко. Раз пять я доехал. Он очень гордился этой благотворительностью.

В 1997-м я переходил в "Будивельник". Чтобы получить большую компенсацию за мой переход, Бродский сказал, что моя зарплата была 250 долларов.

Я знаю этого деятеля и бизнесмена с 16 лет. Еще одну историю расскажу. Я сыграл первый матч за "Денди" в Суперлиге. Хороший дебют, набрал очки. Бродский после игры мне так сто долларов в руку - на! При всех, позерство такое. Удивил! Ты тут 50 долларов в месяц получаешь, а тебе за одну игру сотку дают! Радуюсь. Прихожу потом в клуб, мне говорят: это тебе было за счет следующей зарплаты, аванс. Многие не понимают, что он за персонаж.

Он на меня даже подавал в суд. Он люстрирован. Я говорил, что у него проблемы с законом. Бродский сам подал в суд, сам потом перестал туда ходить. Сменилось несколько адвокатов. Юристы устали от этого маразма, дело закрыли. Я не могу его серьезно воспринимать.

Станислав Медведенко (фото: facebook.com/slava.medvedenko)

– Майк Фрателло 23 года был старшим тренером в командах НБА. С 2011 по 2015 год он работал со сборной Украины, и вы были в его тренерской команде. При нем сборная достигла наивысшего успеха в своей истории - заняла шестое место на Евро-2013, и впервые вышла на чемпионат мира 2014 года. Как Майку это удалось?

– Александр Волков смог его пригласить. Это был очень грамотный ход, это был единственный верный вариант. Фрателло пришел с тренерским штабом, это были специалисты, которые отработали по 20 лет в НБА. Я получал удовольствие от работы в его штабе. Мне казалось, что я не покидал НБА. Сборы, тренировки, планирование было на уровне НБА. Тренерская культура, культура игроков, отношение к тренировкам, условия тренировки - все подтягивалось к стандартам НБА. Разбирали всех игроков, прогресс каждого, даже психологическое взаимодействие отдельных игроков. Работать могли до часу ночи. Четкое задание было для каждого.

– Когда вы были игроком, то участвовали только в Евро-2005. Баскетболистам из НБА сложно приезжать на европейские соревнования?

– Это катастрофа. У тебя длинный сезон. 82 игры. Затем короткий отдых, дней десять. Потом начинается подготовка к сезону. Многие начинали ее с других видов спорта. Например, звезда 70-80-х годов Карим Абдул-Джаббар занимался йогой, некоторые - каратэ. Это прикольно, это разгружает тебя эмоционально, но дает физическую нагрузку. Потом увеличиваешь интенсивность, работаешь на песке, например, велосипед, кроссы, залечиваешь травмы. И постепенно переходишь на баскетбол.

А если играть за сборную - это очень нелегко. Ты только отбомбил сезон, немного отдохнул. И уже надо в полной боевой готовности ехать на чемпионат. После Евробаскета - короткая пауза. И снова нужно быть готовым на все 100, начинается сезон в США. Поэтому многие игроки НБА приезжают на Евро не в оптимальных кондициях.

– В декабре 2024 года произошла смена старшего тренера сборной. Отборочный цикл к Евро-2025 команда начала с Виталием Степановским, но проиграла четыре стартовых матча. В команду вернулся латыш Айнарс Багатскис. Это правильное решение?

– Мое простое видение: на данный момент это, скорее всего, лучшее решение. Учитывая то, в каком положении команда. Нечего терять, на самом деле. У меня вопрос к Степановскому - почему он не вел коммуникацию? Возможно, ему не давали помощников, бюджета, или он не мог договориться с какими-то игроками, неясно. Коммуникация - это его главная проблема.

Если он подписывался на эту должность без контракта, просто поверил Бродскому на слово, это уже очень большая проблема. Просто сам себе по ногам пострелял.

Если он не проговаривал с федерацией все свои потребности, не говорил, сколько ему помощников и средств на сборную нужно, это одна история. Если он считал, что все вытянет сам, без помощников - это другое. И то, и другое - это ошибка. И все это привело к закономерному результату - 0:4 в турнирной таблице. Замена тренера вряд ли поможет. Если бы еще оставались шансы, эту замену тренера еще можно было бы критиковать, или оценивать.

– Новый тренер ведет себя иначе?

– Багатскис сразу вышел и сказал, что контракт до 2027 года. Уверен, его агент сказал: "Багель, ты же не будешь верить кому-то на слово, ты же не будешь работать со сборной по непонятной схеме?". Степановский, когда был назначен (в апреле 2023 года, - Ред.), не вышел и не сказал ничего о своем контракте - есть ли он вообще. И Виталий не имел опыта. Он в сборной работал, как работал в клубе. Здесь надо было усиливаться опытными помощниками. И поверь мне, их хватает. Многие бы пришли ассистировать, за небольшие, посильные средства.

Коммуникация была провалена. Не понятно, какая идет селекция, какие взгляды на нее. Когда не вызвали Иссуфа Санона, я вообще не понял, что это было. Комментариев, коммуникации, общения с болельщиками не было. Степановский не понял, что он работает со сборной, это не частный клуб. Здесь ты не можешь делать все, что хочешь. Станислав Медведенко - самый успешный украинский баскетболист в НБА (фото: Getty Images)

– Вернемся в США. Вы попали в 2000-м в НБА, и сразу в ЛАЛ, а по окончанию первого же сезона стали чемпионом НБА. Что вы почувствовали после финального свистка?

– Перед последней игрой уже практически все было понятно, мы вели в серии 3:1, оставалась одна победа. Коби Брайант мне рассказывал: "В 1996 году я был на финале НБА, Чикаго с Майклом Джорданом выиграли серию. Я сидел на этом месте", и показал мне место в самом дальнем углу зала, под потолком, где игроков нужно было рассматривать в бинокль. Я специально перед последней игрой с "Филадельфией" поднялся на такое место под потолком нашего зала. Чтобы посмотреть на игроков глазами таких болельщиков. Сижу там и думаю: капец, через два часа я могу стать чемпионом НБА!

– Шакил О'Нил и Коби Брайант были топ-звездами НБА. Как они уживались в одной команде?

– Первые мои два сезона все было хорошо. Шакил был основной звездой команды, но по мере того, как Коби выходил в прайм, баланс начал меняться. У Брайанта появился опыт, он повзрослел, у него появилась стабильная "трешка". И тут двум самцам в одной клетке стало труднее. А Шак - это эго.

Они спорили с Коби, кто есть лидер команды, кто больше возьмет бросков на себя. Я мог бы стать трехкратным чемпионом НБА. Но противоречия вышли на свой пик во время моего четвертого сезона 2003/2004. Мы дотянули до финала, но в финале все пошло наперекосяк. Химии не хватало, "Детройту" повезло, мы самоуничтожились. И проиграли серию 1:4.

– В вашем первом сезоне 2000/2001 вы ни разу не выходили в старте, не играли в плей-офф и за семь встреч на площадке проводили лишь 5-6 минут. Во втором и третьем сезоне это уже были 71 и 58 игр в регулярке, игры в плей-офф и чуть больше 10 минут в среднем. Но самые крутые показатели были в четвертом сезоне - 68 игр, из них 38 в старте, 21 минута в среднем, 8 очков, 5 подборов. Это был ваш самый успешный сезон в НБА?

– Да, очень хороший сезон. Основной пауэр-форвард Карл Мэлоун был травмирован. Но запасные игроки были очень сильны.

Я начинал в "Лейкерс" с минимальной зарплаты, примерно 350-400 тысяч долларов в год. Сейчас "минималка" в НБА - 770 тысяч долларов, зарплаты заметно выросли. Мой контракт постоянно увеличивался, максимальная моя зарплата в ЛАЛ была три миллиона.

– У вашего конкурента Мэлоуна тоже была звездная карьера, примерно как у Шака и Коби. Он пришел в команду в 2003 году. Как складывалось с ним?

– Я понимал тренера Фила Джексона. Пришел звездный ветеран, его нельзя было посадить "на баню" (скамейку запасных, - Ред.). С другой стороны, был молодой, который показывал результаты - это я о себе. Думаю, если бы время распределялось равномернее, если бы мне давали больше игровых минут, то Мелоун дожил бы до финала. В финале ждали его, но травмы помешали.

Меня очень удивило, насколько Мэлоун был образованным и интеллигентным человеком. "Лейкерс" такая команда, многие игроки были из известных университетов. Я это понял, когда в 2006 году перешел в "Атланту". Совсем другой уровень общения в раздевалке и за ее пределами.

– Ваш тренер Фил Джексон до ЛАЛ работал в "Чикаго Буллз" с Майклом Джорданом. Как ему удавалось тренировать таких звездных игроков?

– Мотиватор. Он это умел. Сплотить команду для достижения цели. Фил Джексон и Станислав Медведенко (фото: Getty Images)

– По традиции, игроки, которые стали чемпионами НБА, получают перстни из драгоценных металлов и камней. Какова судьба ваших двух?

– В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России, я выставил их на аукцион. За них получили 250 тысяч долларов. Их мы потратили на психологическую реабилитацию детей, восстановление спортивного зала в Чернигове, на экипировку для юных баскетболистов. Этих средств хватило приблизительно на два года.

– Кто были покупателями?

– Один из них был стоматолог из Лос-Анджелеса. Он в шутку писал мне в Instagram: "Чувак, давай я тебе зубы сделаю, приезжай". Прикольный. Мы переписываемся, он интересуется иногда, что у нас в Украине. Со вторым мы не общались особо.

– Ваши американские друзья интересуются ситуацией в Украине?

– Когда все началось в 2022 году, то это было. Сейчас стало сложнее.

– Когда началось полномасштабное, что вы делали?

– Россияне были под Киевом. Я вступил в добробат. Там выдали автомат. Наша община на левобережье, на Никольской Слободке, очень сплоченная. У нас был штаб, мы распределили дежурство по району, блокпосты. Готовили обеды для тех, кто дежурил. Было непонятно, что вообще будет. Киев был пустой. Светофоры не работали, полиции не было, машины, которые стукнулись на перекрестке, могли стоять месяцами, их не растаскивали.

У меня был поверхностный опыт обращения с оружием - с ружьем. Тактических навыков не было. В добробате мы имели опытных командиров с опытом. Был у нас и бывший хоккеист с позывным "Канада", потому что он раньше играл в Канаде. Руководил нашим подразделением из десяти человек. Мы планировали свои действия.

У нас был пропуск и возможность переезжать с одного берега на другой, пополнять запасы. Те дни невозможно забыть.

Потом я был в Буче, возил гуманитарку, лекарства. Еще было заминировано, русня только отступила день назад. Видели сгоревшие танки вдоль трассы. Еще тела людей лежали прямо на улицах. Некоторые месяц не выходили из подвалов, погребов. Как говорится - есть, что вспомнить, нечего детям рассказать.

Мы с волонтерами помогали детям, которые выехали из Донецкой и Херсонской областей. Некоторые дети почти не общались, были очень тихие. Некоторые были на антидепрессантах, просыпались ночью, кричали.

– Как вы считаете, помощь от США в этой войне достаточна?

– Помощь могла бы быть больше. Всех факторов, которыми руководствовался Байден, я не знаю. Кажется, они немного опасались эскалации. Возможно, со временем будет известно больше деталей.

– На каких условиях нужен мир Украине?

– Я считаю, что мир нужен в любом случае. Но это не должна быть капитуляция. Я думаю, что будет где-то посередине. И оно ни нас, ни россиян не будет до конца устраивать. Нужно готовиться, что все не закончится завтра. Очень плохо, что у нас есть такой сумасшедший сосед.

– Как голосовали ваши американские знакомые?

– По-разному. И за Трампа, и за демократов. Многие считают, что Трамп для США это неплохо. Мне кажется, что администрация Байдена была более прогнозируемой. Медведенко продал чемпионские перстни НБА, а вырученные средства отдал на благотворительность (фото: facebook.com/slava.medvedenko)

– Украинский бигмен Алексей Лень уже 13 сезонов в НБА, с недавних пор играет за "Вашингтон Уизардс". Перед этим был в "Сакраменто Кингз". Не так много сыграл в плей-офф, не часто был основным центровым в команде. Он мог бы достичь в США большего?

– Я думаю, что у Леня замечательная карьера. Послушай... Сколько чувак в НБА? Больше десяти лет! Кто может таким похвастаться?! Если ты более пяти лет играешь в НБА, то у тебя уже успешная карьера.

Он имел разные этапы развития. В некоторых командах, например, хорошо использовали его дальний бросок. Сейчас он очень удачно играет, как второй центровой. Вполне выполняет свой функционал, за это его и ценят. Я думаю, у него еще точно впереди один-два сезона в НБА, может, и больше.

– Лень мог достичь большего в НБА, стать основным центровым в одной из команд?

– Это долгая история. Я его видел еще в Днепре, общался с тренерами. Это дискуссионный вопрос, но я не хочу в него втягиваться. А если бы он на каком-то этапе попал в европейскую команду? А если бы попал в другую систему? А если бы в Мэриленде ему давали больше играть лицом к кольцу, возможно он пошел бы другим эволюционным путем... Много разных деталей. Послушай, вообще, чтобы попасть в НБА, нужно, чтобы очень много звезд сошлось. А у него это получилось. Повторяю, у него очень сильная карьера в НБА.

– Украинский легкий форвард Святослав Михайлюк в 2018 попал в НБА и тоже сразу в "Лейкерс". Почему у Святослава не получилось закрепиться в команде?

– Там была простая история. Им нужен был или опытный шутер (снайпер), или первый номер (разыгрывающий). Для шутера у Свята не хватило опыта, он только попал в НБА. И процент точных бросков был низкий. Они его попробовали разыгрывающим, но для первого номера он не имел навыков. И все, в ЛАЛ поняли, что на эти позиции уже есть игроки, и Михайлюка обменяли.

Если бы он сейчас попал в "Лейкерс", были бы совсем другие шансы. Сейчас он уже имеет навыки шутера, и мог бы по-другому раскрыться. Он уже имеет опыт, он понимает, как это работает. А когда он был еще новичком, реализоваться было труднее.

– Михайлюк уже седьмой сезон в НБА. Он прибавил эти годы?

– Да, сейчас он выглядит очень неплохо. Свят в очень хорошей физической форме, бежит. Если бы он еще добавил в защите, он вообще изменил бы впечатление о себе некоторых менеджеров НБА. Ему 27 лет, это самое праймовое время. У игрока уже есть опыт, и он еще в хороших физических кондициях. Примерно с 26 до 32 лет - это лучшее время для игрока в НБА. Святослав заходит в это время.

– Вам не кажется, что у Михайлюка слишком авантюрный стиль, слишком много неподготовленных бросков?

– За то время, что ему дают на площадке, он должен брать эти броски. Иногда из сложных положений, иногда из явных. Если он их не возьмет, то их возьмет кто-то первый другой. А если не забьет, то сядет "на баню". У него сейчас роль не очень стабильная. Но он уже сформировался как игрок. Он уже имеет навыки, и их будет эксплуатировать.