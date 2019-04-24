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Нарешті: Ані Лорак в машині збудила фанатів

STYLERПерсони    24.04.2019 - 08:42
Нарешті: Ані Лорак в машині збудила фанатів
Колаж РБК-Україна

Ані Лорак показала незвичайні фото в машині

Ані Лорак, яка більшу частину часу проводить в РФ, порадувала фанатів знімками, які були зроблені в салоні автомобіля. Відповідні фото артистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Артистка поділилася знімками, на яких вона позує в чорній водолазці. На одному фото вона сидить з більш серйозним виразом обличчя, а на іншому - посміхається. "1 або 2", - поцікавилася у підписників Ані Лорак.

 

Фото: (instagram.com/anilorak)

Фани почали пропонувати свої варіанти кращого фотознімку. Шанувальники засипали співачку комлиментами. Деякі користувачі відзначили, що знімок, де Ані Лорак посміхається, значно краще:

  • Ваша усмішка звела мене з розуму, а про очі взагалі мовчу, одним поглядом в саме серце.
  • Мені перша подобається більше.
  • Важкий вибір. Обидва.
  • Сонечко.
  •  Посміхайтеся завжди.
  • На обох фото ви прекрасні! Ми любимо вас.
  • Ви скрізь красива.
  • Ваша посмішка неймовірна.
  • Така гарна, сонячна.
  • Нарешті.

Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню української співачки, яка працює в Росії, "Я тебя ждала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик розчарував велику кількість шанувальників поп-діви. Зокрема багатьом не припав до душі текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак на курорті в Дубаї в комбінезоні і чорних окулярах розсмішила шанувальників.

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