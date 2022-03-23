Зірку Ані Лорак на алеї слави в Чернівцях офіційно відправили за "русским кораблем"

Ані Лорак позбавили іменної зірки в Чернівцях на алеї слави. Тепер мешканці Буковини вже точно не буде пишатися своєю землячкою.

Про це повідомив секретар виконкому Чернівецької міськради Сергій Добржанський.

Нагадаємо, що Кароліна Куєк народилася в місті Кіцмань Чернівецької області 27 вересня 1978 року.

Перевзулася співачка після анексії Криму і початку війни на сході України. Вона перейшла на практику виступів на концертах в РФ, чим викликала багато негативу серед українців і бойкоти її концертів.

Ані Лорак замовчує путінські злочини

З початку війни в Україні Кароліна не висловилася. Окрім того вона планувала виступи в РФ 2 березня. Щоправда, концерти вона таки скасувала.

Крім Ані Лорак іменної зірки на алеї слави позбувся ще один уродженець Буковини - Василь Герелло, який 18 березня брав участь у пропагандистському концерті в Лужниках з нагоди річниці окупації Криму.

Фото: Так виглядає алея слави в Чернівцях (rest.guru.ua)

На спеціальному сайті можна побачити зірок, які підтримують вбивство українців

Ресурс має назву TheLoveWar (вони люблять війну), його можна проглянути за посиланням тут.

На сайті артисти, громадські діячі, політики діляться на кілька категорій: підтримка, замовчування, мовчазна підтримка агресора, пропаганда.

Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора та реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".