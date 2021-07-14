Організатори Atlas Weekend зробили заяву про Меладзе: "нічого поганого про Україну не говорив"

Виступ російського співака Валерія Меладзе на фестивалі Atlas Weekend зачепив багатьох українців. Але сам виконавець нічого поганого не зробив і закони України не порушував.

"Меладзе не порушив жодного закону України, нічого не говорив, в Крим не їздив", - розповів Сидоренко.

Також засновник фестивалю повідомив, що звинувачення в тому, що на подію привозять російських артистів - безпідставні.

"Ви подивіться на лайнап! Там дуже багато українських артистів", - сказав він.

Також Сидоренко зазначив, що на фестиваль безкоштовно пускають дітей, пенсіонерів, воїнів, дітей з інвалідністю і у компанії "велика соціальна місія".

"У нас чітка проукраїнська позиція", - резюмував Дмитро.

Засновник Atlas Weekend прокоментував приїзд Меладзе

Оля Полякова дорікала Меладзе в "сидінні на двох стільцях"

Нагадаємо, що нещодавно у Меладзе і української співачки Олі Полякової стався конфлікт після того, як він назвав її "фріком".

Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов'язаний з його братом Костянтином, коли Оля Полякова, Ані Лорак та інші співачки заявили, що він їх домагався. Російський співак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій і порівняв її з Сергієм Звєрєвим. Після цього Оля відповіла йому і сказала, що вони з братом намагаються всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії та Україні й нічого не кажучи про війну на Донбасі і анексію Криму.