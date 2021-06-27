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Втекла з величезною кількістю охорони: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (відео)

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Москва, Неділя 27 червня 2021 14:35
Втекла з величезною кількістю охорони: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (відео) Фото: концерт Ані Лорак у Москві зірвали (instagram.com/anilorak)
Автор: Тетяна Самарук

У Москві був зірваний концерт Ані Лорак. Перед початком концерту мітингувальники вимагали, щоб артистка почала платити податки за свої виступи в Росії.

Про це пише Telegram-канал "Світські хроніки".

Так, активісти прийшли з плакатами 25 червня, на яких вони написали вимоги до Лорак про сплату податків. В результаті чого майбутній концерт співачки був зірваний.

Як повідомляється, за 2019 рік Ані Лорак заплатила податків всього близько 165 тисяч рублів (2 300 доларів). Крім того, ціна квитків на її концерт досягає 80 тисяч рублів (1 100 доларів), а сукні співачки коштують тисячі доларів.

Втекла з величезною кількістю охорони: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (відео)Втекла з величезною кількістю охорони: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (відео)Фото: у Москві зірвали концерт Ані Лорак (t.me/SVETSKlE_HRONIKI)

Однак, попри заборони на масові заходи в Москві, мав відбутися концерт співачки.

На відео видно, що концерт співачки активісти зірвали. А сама Ані Лорак втекла з клубу з великою кількістю охорони.

У коментарях користувачі пишуть що не потрібно рахувати чужі гроші, і до кінця не розуміють чому зірвали концерт співачки.

Раніше ми повідомляли, що Тіна Кароль зі словами "Ганьба!" влаштувала скандал на сцені в Одесі.

Також у Києві концерт скандального артиста Басти в столичному клубі Stereo Plaza супроводжувався пікетом біля закладу, на який зібралися активісти.

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Ані Лорак активисты концерт
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