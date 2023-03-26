Ани Лорак сказала, почему не будет помогать украинцам, которых убивает Россия

Извинения Лорак

Артистка объяснила, что сознательно долгое время хранила молчание о широкомасштабной войне РФ против Украины, за что подвергалась критике.

"Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения", - говорится в заявлении.

При этом Лорак подчеркивает, что "не поддерживает никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает ей сердце".

И если более полугода артистка вообще не упоминала публично о войне, то реакция на возникновение слухов в РФ о том, что якобы исполнительница донатила на Силы обороны Украины, из-за чего ее выступления в российских городах начали отменять - вышла очень оперативной.

Лорак открещивается от поддержки защитников Украины

Певица жалуется, что стала жертвой фейковых обвинений, и на нее клевещут различные СМИ в попытке "повлиять на общественное мнение"

"Я также хочу сказать, что я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - пишет Ани Лорак.

Так, она, как "голубь мира", хочет и дальше продолжать развлекать россиян, которые поддерживают убийства украинцев и захватническую войну, и надеяться, что "ее музыка может принести радость и исцеление всем, кто меня слушает".

"Я глубоко дорожу своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией, и я благодарна им за постоянную поддержку. Как певица я верю, что музыка может преодолевать границы, и надеюсь, однажды объединит всех в гармонии. Я буду продолжать петь для всех моих слушателей по всему миру в надежде, что моя музыка может принести радость и исцеление всем, кто меня слушает", - говорится в заявлении.

Она акцентирует, что "не занимает позицию по конфликту между Украиной и Россией" по той причине, что что "музыкант, а не политик", и ею "двигало желание оказать положительное влияние". Так, военную агрессию РФ против Украины Лорак упорно называет просто "конфликтом" между странами.

Лорак о своем переезде в РФ

Также Лорак снова напомнила об украинских корнях и заявила, как "гордится своим наследием и культурой", а также заявила, что "Украина всегда в ее сердце".

При этом, по словам артистки, после начала военной агрессии Кремля против ее родины и оккупации Крыма и части Донбассе в 2014 году, певицу подтолкнул к переезду в РФ некий ультиматум со стороны каких-то политиков, что перекрыло ей кислород.

"В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране". Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию, где я была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру. Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце", - пишет Лорак.