Ані Лорак сказала, чому не допомагатиме українцям, яких вбиває Росія

Вибачення Лорак

Артистка пояснила, що свідомо тривалий час зберігала мовчання про широкомасштабну війну РФ проти України, за що зазнавала критики.

"Я ніколи не хотіла нікого образити чи зачепити, і якщо це сталося, я прошу вибачення", - йдеться у заяві.

При цьому Лорак наголошує, що "не підтримує жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває їй серце".

І якщо більше ніж пів року артистка взагалі не згадувала публічно про війну, то реакція на виникнення чуток у РФ про те, що нібито виконавиця донатила на Сили оборони України, через що її виступи в російських містах почали скасовувати - вийшла дуже оперативною.

Лорак відхрещується від підтримки захисників України

Співачка скаржиться, що стала жертвою фейкових звинувачень, і на неї обмовляють різні ЗМІ у спробі "вплинути на громадську думку"

"Я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя", - пише Ані Лорак.

Так, вона, як "голуб миру", хоче й надалі розважати росіян, які підтримують вбивства українців та загарбницьку війну, і сподіватися, що "її музика може принести радість і зцілення всім, хто мене слухає".

"Я глибоко дорожу своїми російськими та українськими шанувальниками, а також своєю глобальною аудиторією, і я вдячна їм за постійну підтримку. Як співачка я вірю, що музика може долати кордони, і сподіваюся, якось об'єднає всіх у гармонії. Я продовжуватиму співати для всіх моїх слухачів по всьому світу у сподіванні, що моя музика може принести радість і зцілення всім, хто мене слухає", - йдеться в заяві.

Вона акцентує, що "не займає позицію щодо конфлікту між Україною та Росією" з тієї причини, що "музикант, а не політик", і нею "рухало бажання здійснювати позитивний вплив". Так, військову агресію РФ проти України Лорак наполегливо називає просто "конфліктом" між країнами.

Лорак про свій переїзд до РФ

Також Лорак знову нагадала про українське коріння і заявила, як "пишається своєю спадщиною та культурою", а також заявила, що "Україна завжди в її серці".

При цьому, за словами артистки, після початку військової агресії Кремля проти її батьківщини та окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році співачку підштовхнув до переїзду до РФ якийсь ультиматум з боку якихось політиків, що перекрило їй кисень.

"В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації та зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні". Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу. Незважаючи ні на що Україна завжди в моєму серці", - пише Лорак.