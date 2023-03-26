Ані Лорак сказала, чому не допомагатиме українцям, яких вбиває Росія

Підсанкційна артистка Ані Лорак, яку в Україні багато хто вважає зрадницею, постала перед труднощами і в Росії - її концерти раптом почали скасовувати на тлі чуток, що нібито співачка пересилає гроші для допомоги ЗСУ і не підтримує путінський режим.
Виникла загроза для кар'єри, спонукала виконавицю поспішити з виправданнями, щоб розвіяти домисли.
Заяву з роз'ясненнями своєї позиції Лорак опублікувала в Instagram.
Артистка пояснила, що свідомо тривалий час зберігала мовчання про широкомасштабну війну РФ проти України, за що зазнавала критики.
"Я ніколи не хотіла нікого образити чи зачепити, і якщо це сталося, я прошу вибачення", - йдеться у заяві.
При цьому Лорак наголошує, що "не підтримує жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває їй серце".
І якщо більше ніж пів року артистка взагалі не згадувала публічно про війну, то реакція на виникнення чуток у РФ про те, що нібито виконавиця донатила на Сили оборони України, через що її виступи в російських містах почали скасовувати - вийшла дуже оперативною.
Співачка скаржиться, що стала жертвою фейкових звинувачень, і на неї обмовляють різні ЗМІ у спробі "вплинути на громадську думку"
"Я також хочу сказати, що я ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя", - пише Ані Лорак.
Так, вона, як "голуб миру", хоче й надалі розважати росіян, які підтримують вбивства українців та загарбницьку війну, і сподіватися, що "її музика може принести радість і зцілення всім, хто мене слухає".
"Я глибоко дорожу своїми російськими та українськими шанувальниками, а також своєю глобальною аудиторією, і я вдячна їм за постійну підтримку. Як співачка я вірю, що музика може долати кордони, і сподіваюся, якось об'єднає всіх у гармонії. Я продовжуватиму співати для всіх моїх слухачів по всьому світу у сподіванні, що моя музика може принести радість і зцілення всім, хто мене слухає", - йдеться в заяві.
Вона акцентує, що "не займає позицію щодо конфлікту між Україною та Росією" з тієї причини, що "музикант, а не політик", і нею "рухало бажання здійснювати позитивний вплив". Так, військову агресію РФ проти України Лорак наполегливо називає просто "конфліктом" між країнами.
Також Лорак знову нагадала про українське коріння і заявила, як "пишається своєю спадщиною та культурою", а також заявила, що "Україна завжди в її серці".
При цьому, за словами артистки, після початку військової агресії Кремля проти її батьківщини та окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році співачку підштовхнув до переїзду до РФ якийсь ультиматум з боку якихось політиків, що перекрило їй кисень.
"В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації та зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає тільки моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: "Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні". Ультиматум уряду моєї власної країни, що притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, отримуючи визнання по всьому світу. Незважаючи ні на що Україна завжди в моєму серці", - пише Лорак.
Нагадаємо, раніше в лютому Ані Лорак знову звернулася до підписників, похвалилася своєю добротою та заявила, що прощає всіх недоброзичливців.
Додамо також, що перед цим співачка згадала про сім'ю, яка залишилася в Україні.