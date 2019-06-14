Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Ані Лорак показала свого нового обранця - 26-річного саунд-продюсера лейблу Black Star Єгора Гліба. Артистка опублікувала в мережі спільне фото, там самим практично підтвердивши чутки про роман між ними. Ніжний знімок українська співачка виклала у своєму Instagram.

Одразу після цього в мережі шанувальники Кароліни обсипали її привітаннями та зазначили, що вони чудово виглядають разом.

"Доброго, теплого вечора!" - підписала зірка кадр.

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Єгор Гліб родом з України, раніше він мешкав у Києві. Також відомо, що він близько дружить із Єгором Кридом.

"Єгор Гліб - живий персонаж, він друг Єгора Булаткіна, він саунд-продюсер Black Star, Влад Palagin так само їх близький знайомий, який пише біти (альбом ЧтоОниЗнают) складається з його бітів, там навіть є його голос "Palagin on the beat". У нього є син - Даніель (я не знаю, через "Е" або через "Е"), він був одружений, колишня дружина Єгора Гліба - сестра Михайла Марвіна - Тетяна Решетняк (теж співачка)..." - ось так описував Гліба Єгор Крід.

Єгор Крід та Єгор Гліб (фото: ask.fm)

До слова, нещодавно в інтернеті з'явилося відео, на якому Єгора помітили поряд з Ані Лорак - він приїхав підтримати її на репетицію одного з концертів російських зірок.

Єгор Крід та Єгор Гліб (фото: instagram.com/egor.picx)

У коментарях до фото фани "благословляють" пару:

Будьте щасливі. Нехай ваша душа заживе.

Новий чоловік - ого. Нехай вона буде щаслива, а все не важливо.

Жіночого щастя - вродливій жінці;

Гарна пара!

Ого, ось це поворот, чесно несподівано, але все одно завжди підтримую, щастя вам Кароліна!

Радий за тебе. Я хочу, щоб ти була щаслива назавжди, моя улюблена Кароліна. Все буде добре для тебе. Ви заслуговуєте всього найращого.

Молодий ще на додачу...

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

Також ми писали про те, що раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєвим є відносини.

До слова, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.