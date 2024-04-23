Ангелина Усанова в сказочном платье впервые исполнила авторскую песню

Ангелина Усанова находится в Египте на конкурсе красоты Miss Eco International 2024 и девушке посчастливилось презентовать свою авторскую песню "Земля" в сказочном наряде.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль Ангелины.

В каком наряде Ангелина спела собственную песню

Для того чтобы исполнить свой трек Ангелина выбрала сказочный образ. Девушка надела длинное пышное платье белого цвета, украшенное огромным цветком в голубовато-синих тонах.

Объемный цветок на платье Усановой расположен как спереди, так и сзади и это делает его более объемным, но сохраняет хрупкость девушки.

Ангелина Усанова исполнила свою песню в красивом платье (фото: instagram.com/usanova.life)

Какую песню исполнила Усанова в Египте

Ангелина представила свою песню "Земля" ко Всемирному дню Земли, ведь она очень вдохновилась подготовкой к конкурсу, который поднимает экологические темы. Съемки очень важного для модели клипа проходили в Киеве.

Но исполнила свой трек вживую она в Египте, и это сделало Ангелину очень счастливой и подарило ей незабываемые эмоции.

"Какая ночь! Счастлива, что могу исполнить свою песню "Земля" и попасть в топ-12 мисс Эко Талант", - делится впечатлениями девушка.

Как оказалось, Усанова не только титулы из конкурсов красоты, но и талант певицы, который девушка раскрыла только сейчас.