Ангелина Усанова показала невероятное платье из отходов на Miss Eco International 2024 (фото, видео)

Ангелина Усанова покажет на сцене Miss Eco International-2024 платье под названием "Феникс", произведенное из отходов.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Instagram-пост участницы и рассказ спикера конкурса "Мисс Вселенная Украина" Юрия Гулевича для издания "Высокий замок".

Ангелина Усанова показала невероятное платье из отходов на Miss Eco International 2024

Ангелина Усанова будет представлять Украину на международном конкурсе красоты Miss Eco International-2024 в особом костюме, который должен обратить внимание не только на вопросы экологии, но и на войну в Украине.

Следует заметить, что победительница конкурса становится Послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды, а это, согласитесь, очень ответственно.

Платье называется "Феникс" - это мифическое создание, которое символизирует Украину и украинцев - страну, которая ежедневно под обстрелами, но продолжает жить, восстанавливать разрушенные города, любить, творить, рожать детей. А также он является символом бессмертия.

Платье "Феникс" создано полностью из отходов, и это уже является проявлением серьезного отношения Ангелины и всей команды к экологии.

Для создания костюма использовали более 1500 пластиковых ложек и более 500 пластиковых ножей, которые мастера нашли на сортировочной станции "Украина без мусора".

Из пластиковых приборов изготовили крылья, головной убор и корсет образа. А юбка сшита из подержанных штор, найденных на секонд-хенде.

Ангелина Усанова в платье из отходов (фото организаторов конкурса "Мисс Вселенная Украина")

Юбка, на первый взгляд, выглядит так, будто она сделана из дорогой ткани, но на самом деле для ее изготовления были использованы шторы.

Дизайнеры провели на секонд-хенде более трех недель в поисках гардин, тюлей, штор разных оттенков голубого и золотого цветов, из которых затем создавалось настоящее произведение искусства.

Они специально оставили части материала, где крепились люверсы, чтобы можно было понять, что это обычные занавески и шторы.

Золотые перышки на корсете выглядят так, будто созданы из металла, но на самом деле изготовлены из наперника из под подушки, приобретенной также на секонд-хенде.

Камни и стразы на платье - это совсем не ценные кристаллы от Swarovski, а собранные из платьев, топов и майок, найденных опять же на секонд-хенде.