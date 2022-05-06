Стало відомо, хто запросив Анджеліну Джолі відвідати Україну під час війни
Фото: під час зум-розмови Анджеліни Джолі з Андрієм Єрмаком (facebook.com/zarivnaya)
Анджеліна Джолі пробула у Львові кілька днів, відвідавши центри прийому біженців та лікарні. Стало відомо, хто ж саме запросив відому актрису до Україну.
Подробиці повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар голови Офісу президента України Даша Зарівна.
"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив", - написала вона.
Також за її словами, це далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, й наша історія з відомою актрисою тільки починається.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Анджеліна Джолі поділилася суперсилою з маленькими українцями.