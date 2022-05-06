Стало відомо, хто запросив Анджеліну Джолі відвідати Україну під час війни

Анджеліна Джолі пробула у Львові кілька днів, відвідавши центри прийому біженців та лікарні. Стало відомо, хто ж саме запросив відому актрису до Україну.

"Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер. Для протоколу: про "Львівські круасани" він не просив", - написала вона.

Також за її словами, це далеко не перший зум Андрія Єрмака і Анджеліни Джолі, й наша історія з відомою актрисою тільки починається.