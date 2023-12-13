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Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Среда 13 декабря 2023 07:00
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Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать На Android появится функция "Private Space" (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В большинстве случаев люди не спускают глаз со своего смартфона, потому что на нем обычно хранится очень много конфиденциальной и личной информации. Однако в скором времени для пользователей Android ситуация может измениться в положительную сторону.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о мобильных технологиях и обзорах Android Police.

Издание сообщает, что при релизе Android 14 QPR2 Beta 1 была обнаружена новая страница настроек, предназначенная для функции под названием "Private Space". В тот момент они лишь предполагали, что эта опция позволит скрывать приложения на смартфоне от других пользователей. С релизом Android 14 QPR2 Beta 2 стало понятно, что их предположения были верны.

Кроме того, им удалось активировать новую функцию "Личное пространство" через раздел "Безопасность и конфиденциальность" в настройках устройства. Процесс настройки "Private Space" включает в себя создание нового профиля, связанного с основным пользователем Android, аналогично рабочему профилю.

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Процесс настройки "Private Space" (фото: Android Police)

Таким образом, сообщения от программ, запущенных в личном профиле, будут скрыты до момента разблокировки. Для защиты своего профиля от сторонних пользователей предусмотрены методы, такие как PIN-код, пароль, шаблон ввода или биометрические данные.

На данный момент доступ к программам из основного личного профиля осуществляется через нижнюю панель, и Google производит тестирование возможности разблокировки через поиск по ключевым словам "private space". Это может быть полезно, если пользователь хочет скрыть факт использования этой функции.

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Телефоны Android получат функцию, о которой владельцы iPhone могут только мечтать

Доступ к программе осуществляется через нижнюю панель (фото: Android Police)

Однако некоторые элементы пока не работают, и эта функция может измениться к моменту окончательного релиза, поскольку журналисты сомневаются в том, что Google представила окончательную версию пользовательского интерфейса.

Вероятно, эта функция будет официально представлена в Android 15 осенью следующего года.

Напомним, что популярное приложение Android не будет работать на некоторых смартфонах.

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